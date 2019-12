Le vicende di Beautiful continueranno a tenere alta l'attenzione, anche nell'anno nuovo, grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Le trame delle puntate americane di inizio 2020 negli Usa, rivelano che la vicinanza tra Thomas Forrester e Zoe desterà le perplessità di Hope Logan. Ridge, invece, vorrà fare pace con Brooke mentre Steffy conoscerà Colin alla casa di moda.

Beautiful: Thomas e Zoe vicini, Hope a disagio

Le anticipazioni di Beautiful, incentrate sulle puntate americane trasmesse ad inizio 2020 sulla Cbs, si soffermano su Hope (Annika Noelle) e Steffy, le quali vivranno due emozioni contrastanti.

Nel dettaglio, la Logan sarà sempre più sconvolta dall'atteggiamento che sta avendo Thomas. L'uomo, infatti, inizierà un flirt con Zoe, solo per far ingelosire la Logan. Dall'altro canto, quest'ultima comincerà a sentirsi sempre più a disagio di fronte agli slanci romantici della Buckingham e del Forrester. Alcuni portali, suppongono che la sua reazione sia mossa dalla gelosia, mentre altri sospettano che abbia capito il suo sporco gioco.

Thomas, nel frattempo, continuerà a tessere le sue tele per riconquistare la figlia di Brooke.

Per fare ciò, chiederà ad Hope di fare da baby-sitter a Douglas, mentre lui si recherà ad un appuntamento con Zoe. A tal proposito, la Logan apparirà molto felice di trascorrere del tempo insieme al suo figlio adottivo, all'oscuro che il Forrester stia organizzando un piano per farsi sorprendere a letto con la Buckingham.

Ridge vuole riappacificarsi con Brooke

Gli spoiler di Beautiful, in programma ad inizio 2020 sulla Cbs e tra otto mesi circa sui teleschermi italiani, svelano che si tornerà a parlare della storia d'amore tra Ridge e la moglie, nel frattempo entrati in crisi per colpa di Thomas. A tal proposito, lo stilista si convincerà che suo figlio non provi più un'ossessionato verso Hope, dopo averlo visto in atteggiamenti complici con Zoe. Per questo motivo, il Forrester cercherà di convincere Brooke (Katherine Kelly Lang) del cambiamento del figlio.

L'uomo, infatti, si augurerà che la Logan possa perdonare il padre di Douglas e concedere un'altra possibilità alle loro nozze.

Steffy conosce Colin

Infine, i telespettatori assisteranno alla nascita di una nuova story-line incentrata su Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), uno dei personaggi più amati dello sceneggiato. In particolare, la madre di Kelly incontrerà il giovane Colin, interpretato dall'attore statunitense Oli Green, durante un'incontro alla Forrester Creations. Qui, il nuovo arrivato rimarrà affascinato dalla bellezza della figlia di Ridge, tanto da chiederle un appuntamento. La donna accetterà di uscire con il nuovo arrivato e dimenticare Liam Spencer (Scott Clifton)? In attesa di sapere quale sarà la sua decisione, si ricorda che la soap opera tornerà in onda martedì 7 gennaio su Canale 5.