Il Paradiso delle Signore 4, la soap di Rai 1, è pronta a tornare in onda subito dopo la settimana di Natale.

Le sorprese per i protagonisti della Milano degli anni '60 sono molte e non saranno tutte piacevoli. Per Agnese comincerà un periodo di forte apprensione a causa della lettera ricevuta dalla Germania. Anche Salvatore e Rocco saranno preoccupati e proveranno ad aiutare la signora Amato. Inoltre Angela aprirà il suo cuore a Riccardo parlandogli del suo passato, mentre Ludovica, ignara di tutto, vorrà tenere legato a sé il rampollo.

Intanto Roberta, dopo il litigio con Marcello, riceverà un regalo da Silvia e Luciano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, mercoledì 1 gennaio: Agnese chiede aiuto al parroco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì 1 gennaio raccontano che a casa Amato tutti saranno in apprensione per Giuseppe. Il marito della signora Agnese, infatti, sembrerà sparito nel nulla, dopo che la donna avrà ricevuto indietro la sua lettera per la Germania. Alla funzione del nuovo anno, la Amato cercherà conforto in Don Saverio.

Intanto Rocco troverà la missiva e sarà preso da pensieri negativi: il giovane si rivolgerà ad Armando per chiedergli un consiglio su come affrontare la situazione. Anche Salvatore verrà a sapere che suo padre non ha risposto alla lettera di Agnese.

Nel frattempo, dopo il litigio della notte di San Silvestro, Marcello e Roberta saranno ancora divisi dalle incomprensioni. Alla "venere" arriverà un regalo da parte dei suoi futuri suoceri.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, 1 gennaio

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 1 gennaio rivela che nella puntata di mercoledì Angela pagherà l'avvocato affinché si metta alla ricerca di suo figlio. Successivamente, la Barbieri deciderà di aprire il suo cuore a Riccardo e confidare al giovane che in passato ha avuto un figlio. La triste storia della cameriera intenerirà il giovane Guarnieri, che comincerà a guardarla con occhi diversi.

Ludovica, nel frattempo, ignorerà la conoscenza approfondita del rampollo e Angela sta continuando a fare di tutto per tenere stretto a sé il ragazzo. La Brancia, innamorata da sempre di Riccardo, difficilmente si arrenderà all'idea di perderlo un'altra volta e sarà disposta a qualsiasi cosa pur di non allontanarsi da lui.

Riccardo Guarnieri potrebbe innamorarsi di nuovo dopo la delusione avuta da Nicoletta? Pur avendo dichiarato di avere il cuore ormai chiuso, secondo le anticipazioni sembra proprio che Angela riuscirà a colpire la sua attenzione.

Per sapere che strada prenderà il destino dei due giovani non resta che aspettare le puntate successive de Il Paradiso delle Signore 4.