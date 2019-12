Si è detto e scritto tanto su coloro che affiancheranno Amadeus sul palco dell'Ariston dal 4 all'8 febbraio: oggi, 20 dicembre, i vertici Rai hanno regalato un'interessante anticipazione a riguardo tramite i profili social ufficiali dell'azienda. Con un comunicato che è stato diramato poche ore fa, gli addetti ai lavori hanno informato il pubblico che Tiziano Ferro parteciperà a tutte e 5 le serate del prossimo Festival di Sanremo, non si sa se in qualità di co-conduttore oppure di ospite fisso della kermesse canora.

Tiziano Ferro all'Ariston dal 4 all'8 febbraio

La notizia sulla possibile partecipazione di Tiziano Ferro alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, circola da mesi: l'artista ha provato a glissare sull'argomento, passando la palla ai dirigenti Rai, che oggi hanno deciso di fare finalmente chiarezza a riguardo.

Nella tarda mattinata di venerdì 20 dicembre, sul profilo Twitter dell'ufficio stampa della rete, è apparso il seguente comunicato: "Tiziano Ferro sarà ospite di tutte e cinque le serate di Sanremo 2020".

Poche ma chiarissime parole quelle che sono state usate dagli addetti ai lavori per confermare la presenza del cantautore di Latina nel cast della kermesse che tra un mese e mezzo sarà condotta per la prima volta da Amadeus.

Non si sa ancora se l'apprezzato artista ricoprirà il ruolo di "spalla" del presentatore sul palco dell'Ariston (un po' come hanno fatto Gabriel Garko con Carlo Conti, oppure Claudio Bisio con Claudio Baglioni), o se il suo compito sarà quello di regalare ai telespettatori momenti musicali speciali, diversi ogni sera.

Il 6 gennaio l'annuncio dei Big in gara

Tiziano Ferro, però, non è l'unico ospite che è stato annunciato tra quelli che sicuramente parteciperanno ad almeno una serata di Sanremo 2020: nei giorni scorsi, infatti, Roberto Benigni ha confermato la sua presenza all'Ariston, così come hanno fatto in precedenza Fiorello e Al Bano Carrisi (molto probabilmente in coppia con Romina Power).

Sarebbe saltata all'ultimo momento, invece, la trattativa con Jovanotti, che avrebbe in programma un viaggio all'estero proprio i primi giorni di febbraio.

Per quanto riguarda le donne che affiancheranno Amadeus alla conduzione, per ora si sa soltanto che saranno 10 in totale, ovvero due diverse per ogni sera (la kermesse andrà in onda da martedì 4 a sabato 8 febbraio su Rai 1).

I venti (o forse 22) cantanti che gareggeranno per provare a vincere la 70esima edizione del Festival, invece, saranno annunciati il prossimo 6 gennaio, durante la puntata speciale de I Soliti Ignoti dedicata all'assegnazione dei premi della Lotteria Italia.