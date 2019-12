Nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi, il talent show targato Fascino Pgt. Nello speciale del sabato di oggi 14 dicembre, Stefano e gli Inico faranno una sfida interna per accaparrarsi il sedicesimo, e ultimo, posto disponibile nella scuola. Per la classe nuovo torneo interno, che permetterà a un allievo di vincere un premio. Ospite della puntata Emma Marrone.

Amici, anticipazioni: uno tra gli Inico e Stefano dovrà lasciare la scuola

Come già annunciato nella scorse puntate, la classe di Amici, entro la puntata di oggi 14 dicembre, deve passare da 18 a 16 allievi.

Durante la settimana è stato eliminato Alioscia, mentre nello speciale di oggi Stefano e gli Inico si sfideranno per confermare il proprio posto all'interno della scuola, chi la spunterà?

Intanto i 16 allievi rimasti dovranno affrontare un nuovo torneo. I 6 con i voti più alti sfideranno i restanti 10 in alcune sfide a due. Per i migliori l'obiettivo sarà rimanere tali, mentre gli altri dovranno ambire a "rubargli" il posto. Il torneo durerà due settimane e alla fine ci sarà un solo vincitore.

Come di consuetudine ci sarà la sfida a squadre, dove due allievi della sconfitta dovranno affrontare la sfida diretta.

Ospite in studio Emma Marrone, che presenterà al pubblico di Amici il suo nuovo tour, che partirà con la data evento (già sold out) del 25 maggio all'Arena di Verona. L'appuntamento con Amici è per le 14:10 su Canale 5.