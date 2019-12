Il pubblico italiano della soap opera Una vita sentirà parlare di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e Telmo Martinez (Dani Tatay), ancora per molto. I protagonisti principali della quarta stagione dello sceneggiato, faranno perdere per l’ennesima volta le staffe a Samuel Alday (Juan Gareda). La figlia dei marchesi di Valmez dopo essersi pentita di aver accusato il sacerdote di averla abusata senza avere delle prove, si ricrederà sul conto dello stesso. La cugina di Celia e Telmo dimostreranno di essere ancora innamorati, dandosi il loro primo bacio, dopo essersi dichiarati apertamente il loro amore.

Il riavvicinamento tra Lucia e il Martinez scatenerà quindi la furia del figliastro di Ursula, che vorrà farla pagare a colui che le ha sottratto la sua promessa sposa. Il fratello di Diego si metterà in viaggio per andare a trovare Fray Guillermo, il mentore del suo acerrimo nemico.

Felipe e Celia in pericolo di vita, la Alvarado rifiuta la nuova proposta di nozze di Samuel

Nelle puntate italiane attuali Lucia si è fatta condizionare da Samuel, al tal punto da credere che Telmo si sia approfittato di lei.

Gli spoiler dei prossimi appuntamenti, che i telespettatori vedranno tra qualche settimana, dicono che la Alvarado si riavvicinerà ulteriormente al Martinez quando l’uomo metterà a rischio la sua vita per salvare Felipe e Celia. I due coniugi Alvarez Hermoso saranno sull’orlo della morte e in isolamento, per aver contratto una malattia pericolosa, la stessa che ha colpito il quartiere dell’Hoyo. A questo punto Lucia verrà colpita dalla bontà d’animo del sacerdote, e anche se non avrà delle prove per confermare la sua innocenza, gli dirà di non ritenerlo in grado di commettere violenza nei confronti di qualsiasi donna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Successivamente la parente di Celia e il parroco continueranno a passare parecchie giornate insieme, facendo arrabbiare il minore degli Alday. La ricca ereditiera rifiuterà la seconda proposta di matrimonio del figliastro di Ursula, dato che in precedenza le aveva chiesto già la mano nell’istante in cui sua cugina ebbe un mancamento. A questo punto la Alvarado e Telmo infastidiranno sempre di più Samuel, prendendo parte ad una mostra d’arte che avrà luogo in un museo.

Lucia e Telmo si baciano, il fratello di Diego su tutte le furie

Inoltre la figlia dei marchesi di Valmez inviterà più di una volta il prelato a recarsi nel suo studio allestito nell’abitazione dell’Alday, per farsi dare dei consigli riguardo al restauro di alcuni dipinti.

La complicità tra Lucia e il Martinez non passerà inosservata neanche ad Ursula, che comincerà a nutrire dei sospetti sui due. In seguito Celia dopo essere sfuggita a morte certa, noterà la strana freddezza della cugina nei confronti di Samuel e vorrà vederci chiaro. La Alvarez Hermoso essendosi accorta che Lucia passa tanto tempo con Telmo, chiederà al parroco se la sua parente potrebbe avere una nuova fiamma. Quest’ultimo deciso a frenare a tutti i costi l’attrazione fisica che prova per la Alvarado, deciderà di non accompagnarla ad incontrare una donna raffigurata in un quadro a cui lei sta apportando delle modifiche.

Lucia delusa per l'assenza del prelato, si recherà in parrocchia e dopo avergli confessato il suo amore lo sorprenderà con un bacio appassionato. Il Martinez e la cugina di Celia pentiti per il peccaminoso gesto commesso, prenderanno le distanze l’uno dall’altra proprio in occasione della vigilia di Natale. Mentre il sacerdote si rifiuterà di cenare a casa degli Alvarez Hermoso, la Alvarado si rinchiuderà a chiave nella sua stanza. Intanto Samuel furioso per aver capito che la donna che vuole sposare è cotta di Telmo, architetterà uno dei suoi malefici piani coinvolgendo anche una vecchia conoscenza del suo rivale.