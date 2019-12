Lo scorso 27 dicembre si è tenuta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne e dove non sono mancati i colpi di scena. Secondo quanto riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', si apprende che nello studio di Maria De Filippi ha fatto ritorno Juan Luis nel tentativo di riconciliarsi con Gemma, dopo quanto accaduto nell'ultima puntata del 20 dicembre. Sembra proprio che questa volta la Galgani non si sia fatta intenerire dalle parole del corteggiatore, il quale avrebbe incassato il netto rifiuto della dama torinese.

Guai e lacrime anche per Valentina Autiero la quale verrà scaricata a sorpresa da Erik.

Anticipazioni Trono Over: Juan Luis scaricato da Gemma e dalla De Filippi

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al filone senior del dating-show di Maria De Filippi, ampio spazio è stato dedicato a Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Quest'ultimo dopo le pesanti critiche ricevute nella scorsa puntata, tornerà in studio, cercando di difendersi dagli attacchi ricevuti e che, come noto, riguardavano un suo presunto 'inganno' nei confronti di Gemma.

Le parole del cavaliere non hanno convinto nessuno, tanto meno Gemma, la quale questa volta deciderà di dare il benservito al corteggiatore partenopeo. Da quanto si apprende inoltre, l'uomo cercherà di rimanere in trasmissione, ma nessuna delle dame del parterre sembrerà avere intenzione di conoscerlo, tanto che Maria De Filippi lo inviterà a lasciare il programma.

Valentina viene lasciata da Erik

Dopo la lunga parentesi dedicata alla Galgani e a Ciano, si parlerà invece di Valentina Autiero la quale, da qualche settimana, ha intrapreso una conoscenza con Erik. I due, al centro dello studio, racconteranno le ultime vicissitudini e si scoprirà, a sorpresa, la decisione del cavaliere di interrompere la frequentazione. La dama non prenderà affatto bene l'addio di Erik e si lascerà andare ad un pianto disperato.

Da quanto emerge pare che, negli ultimi giorni, la donna sia stata giù di morale per alcuni fatti personali e questo non sarebbe piaciuto ad Erik, il quale ha quindi voluto chiudere con la Autiero, ribadendo di volere al suo fianco una persona solare e positiva. Un addio che lascerà l'amaro in bocca a Valentina, sempre più scoraggiata e certa, a questo punto, di non riuscire a trovare l'amore tanto sognato.

In attesa di scoprire ulteriori novità al riguardo, si ricorda che, ciò che è avvenuto nella registrazione dello scorso 27 dicembre, andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 7 gennaio, giorno in cui Uomini e donne tornerà regolarmente in onda dopo la pausa festiva.