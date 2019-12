Il Paradiso delle Signore 4 procede con nuove ed emozionanti storie. Nella puntata di martedì 31 dicembre, anche al Paradiso si festeggerà l'arrivo di un nuovo anno. A casa Amato ci sarà preoccupazione per Giuseppe, marito di Agnese di cui non si hanno notizie da molto tempo. Inoltre Riccardo deciderà di fare un regalo ad Angela, mentre Salvatore riuscirà finalmente a chiedere la mano di Gabriella.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, martedì 31 dicembre: Riccardo fa un regalo ad Angela

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì 31 dicembre raccontano che Agnese sarà molto in ansia per suo marito.

La donna, infatti, riceverà indietro dalla Germania una lettera che aveva inviato lei stessa e questo la farà cadere in preda alla preoccupazione. Intanto, al Paradiso, Marina e Irene si contenderanno una borsetta: chi delle due vincerà la sfida? Riccardo Guarnieri noterà la presenza di Angela nel grande magazzino: la ragazza guarderà degli abiti, ma non comprerà niente. Più tardi, il giovane rampollo deciderà di farne incartare uno per la Barbieri.

Al Paradiso arriverà il momento del brindisi di fine anno e tutti si riuniranno con Vittorio, per salutarsi e per poi prepararsi ai festeggiamenti con i propri cari.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama 31 dicembre: Salvatore chiede a Gabriella di sposarlo

Le trame de Il Paradiso delle Signore del 31 dicembre rivelano che nella puntata di martedì, ognuno dei personaggi trascorrerà l'ultima notte dell'anno in compagnia. Vittorio sarà con Marta e la famiglia Guarnieri alla villa, mentre Luciano e Silvia passeranno la serata da soli. I due coniugi ne approfitteranno per assistere al primo discorso del Presidente della Repubblica in televisione.

Per Armando e Agnese sarà un Capodanno inaspettato: la donna e il capomagazziniere, infatti, improvviseranno una cena a due. L'anno 1960 si concluderà in bellezza anche per un altro degli Amato: Salvatore, infatti, finalmente troverà il coraggio di fare la proposta di matrimonio alla sua Gabriella. Da quando il giovane è proprietario della caffetteria, si sentirà più sicuro di sé e non avrà più il timore di non essere all'altezza di stare accanto alla sua fidanzata.

Gli unici per cui il 1961 arriverà in modo poco sereno saranno Roberta e Marcello. I due amici, infatti, dopo aver scoperto una grande complicità, allo scoccare della mezzanotte litigheranno. Il loro rapporto sarà messo in discussione o, al contrario, i litigi rafforzeranno questa complicata unione? Non resta che attendere di guardare le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 4, perché nei prossimi giorni riserveranno moltissime sorprese.