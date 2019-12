Prosegue l'appuntamento dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera iberica che ogni giorno intrattiene quasi tre milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler degli episodi trasmessi prossimamente su Canale 5, rivelano che Susana Seler vivrà ore d'ansia per colpa di Simon Gayarre ed Elvira Valverde, trasferitesi da tempo a Genova per scappare dalla furia di Arturo Valverde. Scendendo nel dettaglio, il fratello di Leandro informerà la madre che suo figlio è gravemente malato, tanto da essere stato costretto a ricoverarlo in ospedale.

Una Vita: Simon ed Elvira genitori di un maschietto

Le anticipazioni di Una Vita riguardanti gli episodi italiani trasmessi nei primi mesi del 2020 su Canale 5, svelano che Susana (Amparo Fernandez) riceverà un'allarmante notizia sullo stato di salute del figlio di Simon ed Elvira. Tutto avrà inizio quando la sarta si preoccuperà della mancanza di notizie da parte del primogenito e della nuora. Per questo motivo la Seler comincerà a temere che sia successo qualcosa di grave ai suoi congiunti. Preoccupazione che aumenterà, visto che la figlia del colonnello Valverde è ormai giunta agli stadi finali della gestazione.

Tuttavia, Susana riprenderà a sorridere quando il Gayarre le spedirà una missive dove si scuserà della sua prolungata assenza. Inoltre, le comunicherà di essere diventato padre di un maschietto. Peccato però, che la gioia sia destinata a durare poco.

Susana scopre che suo nipote sta male

Nel corso dei nuovi episodi di Una Vita andati in onda a gennaio 2019 in Spagna, il quale veranno trasmesse ad inizio 2020 su Canale 5, Simon spedirà una nuova lettera alla madre. Qui, il marito di Elvira (Laura Rozalen) le comunicherà che il suo adorato nipote è stato ricoverato in una prestigiosa clinica, vista l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Inoltre, Simon (Jordi Coll) le farà sapere che i medici non sono riusciti a formulare una diagnosi, tanto da essere molto in ansia per la sorte del piccolino.

Per questo motivo, la Seler sprofonderà nella disperazione più totale, tanto da decidere di fare i bagagli per raggiungere i parenti in Italia, più precisamente a Genova. Successivamente cambierà idea, tanto da attendere notizie insieme agli altri abitanti di Acacias 38. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Leandro inviterà un telegramma a sua madre. Qui, Susana scoprirà che la salute del figlio della Valverde è peggiorata ulteriormente, tanto da temere il peggio. Una notizia, che sconvolgerà la mente dell'amica di Rosina Rubio (Sandra Marchena). Come avanzerà la storia? In attesa di sapere nuovi sviluppi, si ricorda che la soap opera di Aurora Guerra tornerà in onda domani 30 dicembre su Canale 5.