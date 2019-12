Non mancano mai le sorprese nella popolare serie televisiva 'Il Paradiso delle signore', trasmessa nella fascia pomeridiana di Rai 1. Le anticipazioni della puntata che il pubblico vedrà il 18 dicembre svelano che Clelia Calligaris (Enrica Pintore), non appena si troverà da sola con Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano), l’uomo che non ha mai smesso di amare, metterà in chiaro le sue intenzioni. La storica capo commessa farà sapere al ragioniere del grande magazzino di voler rimanere nel capoluogo lombardo soltanto per il periodo natalizio, poiché dopo farà ritorno a Roma. La spiazzante decisione della vedova di Oscar Bacchini non verrà accolta nel migliore dei modi nemmeno da Vittorio Conti e da Marta Guarnieri.

Clelia vuole restare a Milano solo per Natale, Agnese mette una buona parola per Armando

Nel quarantottesimo episodio che andrà in onda su Rai Uno mercoledì 18 dicembre, Clelia, durante le ore di lavoro al Paradiso, farà un annuncio inaspettato a Luciano. La Calligaris comunicherà al ragioniere la sua decisione di voler lavorare nel grande magazzino solo fino al termine delle feste di Natale. In particolare la storica capo commessa sottolineerà al Cattaneo di non voler restare a Milano per tanto tempo.

Vittorio e il marito di Silvia, non appena verranno a conoscenza della scelta della madre di Carlo, dovranno prendere l'iniziativa al fine di colmare l’assenza della donna al più presto possibile. Nel contempo, Agnese, dopo aver appreso che l’appartamento in cui alloggiavano Angela e Marcello al momento è libero, consiglierà alla padrona di casa di affittarlo ad Armando Ferraris.

Marcello non si fida di Riccardo, Roberta rimane senza parole

Il capo magazziniere, in effetti, sarà ancora alla disperata ricerca di un’abitazione, in cui potersi trasferire subito.

Successivamente, Riccardo metterà al corrente la cameriera del circolo della generosa offerta fatta a Marcello. La coinquilina di Roberta e Gabriella verrà a conoscenza che il primogenito di Umberto intende dare un aiuto economico a suo fratello e a Salvatore, per finanziare la caffetteria. Sorprendentemente, il giovane Barbieri sarà indeciso, visto che non saprà se accettare o meno il denaro del cognato del Conti per mancanza di fiducia. Il fidanzato di Gabriella, dopo aver appreso l’intenzione del nipote della contessa Adelaide, consiglierà al suo ex collega di non farsi sfuggire questa grande occasione per nessun motivo.

Per concludere la Pellegrino rimarrà senza parole a causa di un gesto commesso da Marcello nei suoi confronti: quest’ultimo farà sentire importante la Venere del Paradiso confessandole un segreto riguardante il suo passato.