Domani venerdì 13 dicembre andrà in onda in prima serata su Canale 5, la terza ed ultima puntata della serie televisiva 'Il Processo' con protagonista Vittoria Puccini nel ruolo della Pm Elena Guerra. Nel finale di stagione di domani sera, i telespettatori avranno modo di scoprire chi ha ucciso Angelica Petroni.

La Pm Elena Guerra verrà sospesa dall'incarico

Però prima di catturare il colpevole ci saranno alcuni colpi di scena. In particolare, la Pm e l'avvocato Ruggero Barone si affronteranno in tribunale senza esclusione di colpi, perché entrambi avranno l'intenzione di vincere questa battaglia.

L'avvocato utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per screditare la Guerra. In particolare, Ruggero scoprirà che in realtà la vittima ha dei legami con la Guerra. Proprio a causa di questo coinvolgimento, la donna verrà rimossa dall'incarico e sarà costretta a farsi da parte.

Ma nonostante ciò, Elena non si arrenderà e continuerà ad indagare per conto suo. Quest'ultima farà di tutto pur di dare giustizia a chi ha ucciso Angelica. La Pm concentrerà tutti i suoi sforzi sulla telefonata che la vittima ha ricevuto la sera in cui è stata uccisa.

Nello stesso tempo l'avvocato cercherà la verità in altri modi e seguendo nuove piste. Ruggero scoprirà che dietro all'omicidio della giovane Angelica c'è un mondo molto più complesso di quanto appare.

Barone farà entrare in crisi la Guerra

Successivamente, la Pm entrerà in crisi perché inizierà a pensare che tutto quello per cui ha lottato è sbagliato. In particolare non sarà più tanto convinta che Linda Monaco sia l'assassina e anzi inizierà a pensare che quest'ultima possa essere innocente. Inoltre, la Guerra inizierà a provare dei sensi di colpa perché per tutto questo tempo ha indagato sulla persona sbagliata.

Dall'altro lato invece, Ruggero utilizzerà ogni mezzo a sua disposizione pur di rendere libera la sua assistita Linda. Nel frattempo, Elena verrà anche tradita da persone a lei molto vicine e la sua situazione sentimentale continuerà a complicarsi ulteriormente. Ormai il suo matrimonio si avvierà verso la conclusione.

Inoltre, dopo due testimonianze a sfavore della Monaco, Barone riuscirà a spostare l'attenzione su un nuovo sospettato, un uomo misterioso che Silvia vide litigare con Angelica poco prima dell'omicidio.

Proprio per questo motivo vacilleranno tutte le certezze della Guerra.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dell'ultima puntata per scoprire ulteriori novità e sapere chi è l'assassino di Angelica Petroni. Chi non avesse avuto la possibilità di vedere gli episodi precedenti può farlo grazie alla piattaforma di Mediaset play.