Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra ambientata interamente in Spagna, sta continuando a regalare ottimi ascolti su Canale 5. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 15 al 21 dicembre, svelano che Carmelo Leal avrà paura della rivendicazione di Francisca Montenegro. Antolina Ramos, al contrario, avrà intenzione di usare delle bottiglie incendiarie per appiccare la casa dove vive Elsa Laguna.

Il Segreto, puntate 15-21 dicembre: Antolina e il piano folle

Continueranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che lasceranno a bocca aperta i telespettatori della soap pomeridiana di Mediaset.

Le anticipazioni de Il Segreto in programmazione da domenica 15 a sabato 21 dicembre 2019, svelano che Francisca sarà ancora molto arrabbiata con Maria, dato che ha scelto di andare ad abitare a La Habana con Fernando. Intanto, Raimundo non arriverà in tempo per dare il suo saluto a Esperanza e Beltran, infatti al suo arrivo i piccoli saranno già partiti per il collegio di Avila. La Castaneda, al contrario, aspetterà con agitazione di essere controllata da un medico illustre di Berlino, chiamato dal Mesia: la fanciulla spererà fino all'ultimo di ricevere la notizia che prima o poi ritornerà a camminare, grazie alle sue terapie.

Purtroppo non capirà che è tutta una falsa, preparata dallo spietato figlio di Olmo. Intanto Antolina, dopo aver causato un altro malessere alla povera Elsa comunicandogli della morte di Adela, proseguirà nel suo diabolico piano. Per questo motivo la Ramos finirà di predisporre le bottiglie incendiarie con l'intenzione di appiccare il fuoco alla casa di Isaac e la Laguna.

Fernando paga il medico per raccontare una bugia a Maria

Irene e l'Ulloa intuiranno che è stato solamente Fernando a ottenere vantaggi dalla guerra nata tra Carmelo, la Montenegro e Severo.

Nel frattempo gli spettatori verranno a conoscere che il medico Carillo è stato corrotto dal Mesia per raccontare una bugia a Maria sulla sua invalidità: il dottore ha ricevuto in cambio dei soldi per stanziare la sua clinica ospedaliera vicina al fallimento. La moglie di Gonzalo, a quel punto, cadrà nell'angoscia, non appena riceverà la notizia del professore che non potrà mai più ritornare a camminare. In seguito Francisca, durante una chiacchierata di troppo con Don Berengario, verrà a conoscenza che sua figlioccia è stata controllata da un medico.

La Ramos vuole sbarazzarsi Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto in onda fino al 21 dicembre, annunciano che il dottor Zabaleta darà in prescrizione per Elsa l'assoluto riposo, dopo il peggioramento delle crisi respiratorie. In questa occasione, gli amici più cari faranno un tal modo di allontanare ulteriormente la furba biondina dalla sorella di Jesus. A questo punto la Ramos fingerà di essere cambiata, ma solo ed esclusivamente per sbarazzarsi della rivale in amore senza dare troppo nell'occhio. Nello stesso momento, Raimundo indagherà per sapere chi ha cercato di assassinare sua moglie: qui Mauricio continuerà a confermare di non ricordarsi alcun dettaglio del giorno dell'attentato, malgrado sia a conoscenza che è stato Leal a sparare il colpo d'arma da fuoco.

Carmelo e la sua famiglia in pericolo

Dall'altra parte, Carmelo penserà che la sua famiglia possa trovarsi nuovamente in pericolo di vita dopo il suo atto impulsivo contro la matrona di Puente Viejo. Per questo motivo Leal domanderà a Meliton di tenere sotto controllo la famiglia di Severo, tutto ciò che gli è rimasto. Nello stesso momento, Consuelo guarderà con attenzione le movenze di Antolina, in quanto sarà sicura che prima o poi farà uscire fuori di nuovo la sua cattiveria. Per finire, Maria mostrerà di fidarsi totalmente di Fernando, tant'è da mettere in dubbio il racconto del nonno e della Montenegro.