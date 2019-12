L'edizione online di Rivista Studio ha pubblicato nella mattinata di oggi, 27 dicembre 2019, un'interessante intervista a Marracash. Nel corso della chiacchierata concessa a Giovanni Robertini, vecchia conoscenza del 'King Del Rap', l'artista della Barona si è trovato ancora una volta a dover rispondere ad alcune domande sulla sua ex fidanzata, la protagonista del brano 'Crudelia', uno dei più apprezzati dell'ultimo fortunatissimo album 'Persona', disco d'oro in una settimana e platino in meno di un mese .

Marracash ha aggiunto ulteriori dettagli sulla complicata relazione con questa persona, della quale aveva già più volte parlato, in termini a dir poco critici, definendola 'tossica', nonché una delle peggiori esperienze di tutta la sua vita.

'È una psicopatica, si è inventata di avere un fratello'

"È una psicopatica – ha sentenziato senza mezzi termini l'autore di 'Bastavano Le Briciole' – malata del peggior tipo di narcisismo, quello maligno [...] si tratta di persone cattive, il cui obbiettivo e fare del male a chi gli sta attorno.

Fare del male agli altri permette loro di riempire il proprio ego distorto, e la loro unica salvezza dal non essere stati amati [...]. Questa persona mi ha fatto quasi arrestare (Marracash si riferisce all'ormai celebre episodio della rissa in Calfornia, citato sia nel brano 'Crudelia' che in diverse interviste, inclusa quella concessa a Daria Bignardi, citata anche nell'articolo di Rivista Studio, durante cui il rapper è parso a dir poco provato al momento di dover raccontare questa esperienza, ndr) mi aveva detto di avere un fratello che in realtà non esiste, si faceva storie parallele mentre stava con me".

Love bombing e gaslighting: le forme di violenza psicologica che, secondo Marracash, Crudelia avrebbe esercitato su di lui

Poco dopo Marracash ha ulteriormente approfondito la questione, svelando altri dettagli inediti, come ad esempio il fatto che 'Crudelia' abbia utilizzato nel corso della relazione con il rapper classe 1979 alcune forme di violenza psicologica, come il gaslighting, una sorta di manipolazione emotiva il cui è obbiettivo è portare la vittima – alla quale vengono ripetutamente fornite intenzionalmente delle informazioni false – a dubitare della sua stessa memoria e percezione della realtà.

Ma anche il love bombing, ovvero una sequenza di azioni amorevoli, almeno in apparenza, dedicate alla vittima con l'obiettivo di poter poi esercitare una forte influenza.

"Nel corso della vita sono riuscito a non farmi ingannare da dei killer professionisti – ha rivelato Marracash – eppure in questa roba ci sono cascato. L'amavo, nonostante avessimo tantissimi problemi, nonostante i continui litigi, faceva dei pianti che mi convincevano che mi amasse più qualsiasi cosa al mondo, ma non era la verità".