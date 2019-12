Il mercoledì sera di Canale 5 è tradizionalmente dedicato a Oltre la soglia, il medical drama con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi, diventato un'abitudine delle ultime settimane. Oggi 4 dicembre, però, la serie televisiva non andrà in onda e al suo posto troverà spazio la seconda stagione del talent show All Together Now. Si tratterà di una cancellazione definitiva o di un semplice spostamento? Chi teme la sospensione a causa degli ascolti non troppo soddisfacenti, potrà tirare un respiro di sollievo.

La quinta e penultima puntata della fiction Mediaset verrà trasmessa solo con qualche giorno di ritardo, trovando spazio nella programmazione della domenica sera. E il prossimo episodio risulterà particolarmente movimentato dato che Tosca Navarro dovrà cimentarsi con la dolorosa storia di Emma e con la ricerca di Marica e Tommaso, dopo la fuga dall'ospedale.

All Together Now prende il posto di Oltre la soglia

La programmazione serale del mercoledì di Canale 5 subirà un'importante modifica a partire da oggi 4 dicembre.

La fiction Oltre la soglia, infatti, non ci sarà e sarà sostituita dalla prima puntata della seconda stagione di All Together Now. Michelle Hunziker condurrà il talent show che lo scorso anno aveva ottenuto un discreto riscontro in termini di critica e di ascolti: cento esperti, capitanati da J-Ax, si troveranno a giudicare le esibizioni di alcuni aspiranti cantanti, tra divertimento e qualche ricordo del passato. Ma Oltre la soglia non si fermerà e, al contrario, verrà spostato al palinsesto della domenica, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Per seguire le vicende di Tosca e dei suoi giovani pazienti, i telespettatori dovranno dunque attendere solo qualche giorno ovvero fino all'8 dicembre. E anche la puntata successiva, che sarà l'ultima della prima stagione, al momento è prevista per la serata di domenica 15 dicembre.

Anticipazioni Oltre la soglia, quinta puntata: la fuga dall'ospedale

Ma cosa accadrà nella puntata di Oltre la soglia in onda domenica 8 dicembre? Le anticipazioni rivelano che Tosca prenderà particolarmente a cuore la storia di Emma, una ragazza che ha perso entrambi i genitori e che vive all'interno di una casa famiglia.

Silenziosa e chiusa in se stessa, Emma riprenderà inaspettatamente a parlare e Tosca cercherà di stare al suo fianco, per permetterle di dare sfogo alle sue paure. Ma le questioni del giorno riguarderanno anche Marica e Tommaso che fuggiranno insieme, facendo perdere le loro tracce. La dottoressa sarà particolarmente preoccupata per Marica, dopo essersi resa conto che da almeno una settimana non prende le sue medicine.