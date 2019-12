“Non voglio metterti pressione ma secondo me vincerai Tu si que Vales”. Enrica Musto ha vinto la sesta edizione del talent show di Canale 5 come ha pronosticato nel corso della serata Teo Mammucari. La cantante lirica aveva entusiasmato pubblico e giuria già in occasione dell’esibizione del 7 dicembre quando aveva interpretato ‘Tu sì ‘na cosa grande’ di Domenico Modugno. In occasione dell’ultimo atto della trasmissione l’avellinese ha dato prova del suo talento eseguendo magistralmente C’era una volta il west di Ennio Morricone.

Una prova del nove che la ventunenne di Montemiletto ha superato a pieni voti come sottolineato da Maria De Filippi. “Penso che il riconoscimento più importante sia arrivato dall’orchestra. Loro hanno studiato musica e si rendono conto della minima sbavatura e non applaudono se non c’è un motivo” - ha sottolineato la conduttrice televisiva.

Enrica Musto, dall'incontro con la Ricciarelli alla vittoria a Tu si que vales

Prima della partecipazione a Tu si que vales Enrica Musto aveva messo in mostra il suo talento durante il concorso internazionale di canto lirico a Verona.

In quell’occasione l’avellinese conquistò il terzo posto ma, soprattutto, stregò il soprano lirico Katia Ricciarelli che la invitò a partecipare al tour Viaggio nell’Operetta. Nel corso degli anni la ventunenne ha conquistato un rilevante seguito anche sui social ed ha incassato apprezzamenti da colleghi più esperti.

Da rilevare che nel 2017 aveva partecipato ad una masterclass a Bardolino dell’ex moglie di Pippo Baudo con Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici. Il percorso nel talent show di Canale 5 ha consacrato le straordinarie doti artistiche della ragazza di Montemiletto che, grazie al primo posto finale, incasserà il premio da centomila euro.

L'interpretazione da brividi di C'era una volta il west, l'avellinese incassa il premio da 100 mila euro

Alla vigilia dell’ultimo atto di Tu si que vales Enrica Musto era tra i favoriti alla vittoria finale. Il soprano non ha deluso le attese fin dalla seconda manche della finale dove ha eseguito C’era una volta il West di Ennio Morricone. Nell'occasione ha lasciato il pubblico senza fiato ed ha fatto il vuoto al televoto con il 55% delle preferenze. “Hai rischiato tanto perché hai scelto un pezzo molto difficile.

Nonostante la diretta sei stata veramente brava” - ha affermato Rudy Zerbi.

Dall’altra parte la ventunenne non ha nascosto la propria emozione: “Cerco sempre di trasmettere le mie sensazioni al pubblico” - ha aggiunto il soprano che ha poi ringraziato l’orchestra, la direzione del maestro Francesco Zingariello, la maestra Pina Cassano e la famiglia. Alla fine Enrica è stata proclamata vincitrice del talent show con il 36% dei voti. Il premio Tim da 30 mila euro è stato assegnato a Gabriele Andriulli.