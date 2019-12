La fiction Pezzi Unici, che vede protagonista Sergio Castellitto, sta continuando a regalare grandi ascolti su Rai1. Le anticipazioni della quarta puntata in onda domenica 8 dicembre 2019, svelano che Chiara accuserà Vanni Bandinelli della morte di Lorenzo. I ragazzi verranno ricattati da Linda. Infine l'artigiano spierà Elia per scoprire la verità sulla morte di Lorenzo.

Pezzi Unici, quarta puntata: Chiara accusa Vanni

Proseguiranno anche nel corso dei prossimi episodi i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i telespettatori del Biscione.

Gli spoiler di Pezzi Unici, riguardanti la quarta puntata in onda l'8 dicembre, svelano che Vanni sarà sempre più sicuro di essere vicino alla verità sulla morte di Lorenzo. A proposito, Bandinelli intuirà che la morte del suo consanguineo è connessa a una questione di droga derubata. Per questa ragione l'uomo inizierà a porsi alcune domande, visto e considerato che suo figlio prima di perdere la vita gli aveva domandato dei soldi in prestito. Purtroppo Vanni in quella occasione si era rifiutato di aiutarlo.

Quest'ultimo in seguito confiderà a Chiara di sentirsi in colpa verso i confronti del loro primo erede, ragion per cui la donna accuserà il marito di essere responsabile della scomparsa prematura del giovane. A questo punto l'artigiano vorrà trovare a tutti i costi l'assassino, anche se le verità potrebbe comportare altro dolore. Intanto la bottega prenderà parte a un bando comunale, nel quale parteciperanno anche Beatrice e Marcello. Inoltre il progetto coinvolgerà interamente tutti i ragazzi. Nello stesso momento il rapporto tra questi ultimi apparirà critico, in quanto Linda li terrà sotto ricatto, infatti non avranno altra alternativa che trovare il denaro per fargli mantenere il segreto.

I ragazzi ricattati da Linda

Le anticipazioni di Pezzi Unici in onda domenica 8 dicembre annunciano che Vanni terrà d'occhio Elia, in quanto aveva un forte legame d'amicizia con suo figlio. Nel frattempo Erica, Lapo e Valentina, sceglieranno d'impossessarsi degli oggetti rubati per pagare Linda, ma Jess non sarà per niente d'accordo con loro. Tuttavia il gruppo cercherà di vendere la refurtiva, senza però rischiare di beccarsi una denuncia. Per questa ragione Elia sarà obbligato a chiedere aiuto a Beatrice.

Quest'ultima sceglierà di aiutarlo, seppur non ci metterà tanto a capire che la refurtiva che le ha consegnato è stata derubata. A quel punto la donna verrà messa dinanzi a una decisione difficoltosa: tradire la fiducia del ragazzo del quale si è innamorata oppure compromettere la sua fama. Ricordiamo che è possibile rivedere tutti gli episodi della Serie TV collegandosi al sito web gratuito Rai Play.