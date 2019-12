Ieri pomeriggio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata agli over. Come accade ogni volta alla fine della registrazione, sul web iniziano a circolare le prime anticipazioni che permettono di sapere alcune delle cose che accadranno tra i protagonisti. Le anticipazioni di ieri in particolare, erano molto attese soprattutto per scoprire la fatidica risposta di Ida Platano alla proposta di matrimonio che Riccardo Guarnieri le ha fatto inaspettatamente la settimana scorsa.

Ida Platano e la risposta alla proposta di matrimonio

Alla fine della scorsa puntata, sono andate in onda le immagini che mostravano quello che è successo dietro le quinte tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo la proposta di matrimonio.

Ida, come aveva già affermato in puntata ribadisce che in questo momento non sa quello che prova veramente. Ha paura di stare male come prima e inoltre, le ritornano in mente tutti gli episodi negativi del passato. Durante la registrazione di ieri pomeriggio, la dama bresciana ha finalmente risposto a Riccardo. In realtà quella di Ida non è stata una risposta molto chiara. Non si è capito, se questo matrimonio si farà oppure no.

Il suo non è stato un sì o un no. La Platano ha tergiversato ma ha detto anche che non vuole perdere Riccardo.

Per compiere un passo così importante non ci sono le basi ha aggiunto. Quindi, prima di tutto bisogna cercare di costruire una relazione stabile. D'ora in poi quindi ci proveranno seriamente. Dunque, nessun sì definitivo ma comunque le cose tra loro sono andate meglio di ciò che le immagini della scorsa puntata facessero pensare.

Secondo Ida non ci sono le basi per un matrimonio

Ida ha affermato che vuole costruire una storia con delle basi solide che permettano di suggellare tutto con il grande passo del matrimonio.

Bisogna, trovare la tanto agognata stabilità e serenità. Ora, non ci sono i presupposti. I due per l'ennesima volta, hanno deciso di ricominciare dall'inizio cercando di trovare almeno questa volta un punto d'incontro. Alla fine, lo spazio dedicato ad Ida Platano e Riccardo Guarnieri è terminato con la decisione da parte dei due di continuare a frequentarsi seriamente. Non si è capito però dopo il racconto, se i due continueranno a rimanere nella trasmissione o se la frequentazione avverrà fuori dal programma.

Per capire, come andrà a finire davvero tra loro, non resta che aspettare le prossime puntate.