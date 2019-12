Ieri, lunedì 16 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono classico. La trasmissione si è aperta con la complicata vicenda sentimentale che riguarda la ventunenne Veronica Burchiello e l'ex tentatore di Temptation Island Alessandro Zarino. Dopo essere salita sul trono più famoso della televisione, la ragazza ha preso una decisione inaspettata. Ripercorriamo quello che è successo ieri nel corso della puntata.

Veronica ha deciso di lasciare il trono

Veronica Burchiello ha deciso di lasciare il trono, uscendo da Uomini e Donne insieme ad Alessandro Zarino. La ventunenne qualche settimana fa quando fu scelta, rispose di no dicendo di non fidarsi abbastanza per poter iniziare una frequentazione più seria fuori dalla trasmissione.

Maria De Filippi a questo punto, apprezzando il suo comportamento, le propose il trono. Lei senza pensarci due volte accettò la proposta. In queste settimane ha cercato di dimenticare Alessandro iniziando nuove conoscenze. Pare però che non ci sia riuscita nonostante siano scesi per lei molti corteggiatori. La scorsa puntata, incalzata da Tina, ammise di pensare ancora a lui. Anche perché aveva letto un'intervista rilasciata da Alessandro in cui dichiarava di provare qualcosa nei suoi confronti.

Veronica disse di volerlo raggiungere a Napoli per chiarirsi e per chiedergli, se gli andava di scendere le scale per corteggiarla.

Voleva togliersi ogni dubbio per poter continuare la sua avventura da tronista. Ieri, il lieto fine. Alessandro Zarino si è presentato in studio e insieme hanno lasciato la trasmissione dicendo di voler iniziare una frequentazione più seria, un percorso lontano dalle telecamere.

Veronica Burchiello ed Alessandro Zarino hanno lasciato Uomini e Donne insieme

Dopo aver lasciato Uomini e Donne insieme, Veronica Burchiello e Alessandro Zarino hanno rilasciato, ai microfoni di WittyTv, la prima intervista (se così si può definire) di coppia.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Gossip

I due hanno raccontato le paure e le emozioni provate prima di arrivare in puntata. Alessandro ha detto che è iniziata un po' male perché era molto teso e stressato dato che non sapeva come sarebbe andata. Al tempo stesso però era contento di guardarla negli occhi e capire cosa provava e pensava davvero. Ha poi aggiunto che non è facile iniziare da capo ma ci proveranno. "Ho capito che nel mio cuore lei c'era. Quello che c'è nel suo me lo dimostrerà" ha dichiarato.

Poi, ha parlato Veronica. La ragazza ha detto che anche lei era preoccupatissima.

Si chiedeva se lui ci fosse oppure no. La paura ha aggiunto era tanta. Poi ha infine detto: "Esistono i percorsi. Questo doveva essere il nostro. Se le cose sono andate in questo modo, è perchè doveva andare così. Questo è il primo Natale che non passo da sola. Magari lo passo con Alessandro." Come andranno le cose tra di loro? Riusciranno a ricominciare da capo lasciandosi alle spalle quanto accaduto in queste settimane? Non resta che aspettare altre dichiarazioni per scoprirlo.