La Serie TV Katy Keene debutterà il 6 febbraio 2020 su The CW. L'atteso spin-off di Riverdale avrà come protagonista la giovane aspirante stilista Katy, interpretata da Lucy Hale. Il nuovo show racconterà la nascita e le ambizioni di quattro artisti tratti dalla Archie Comics e tra questi ci sarà appunto la giovane che dà il titolo alla serie, la futura regina della moda Katy Keene. Gli autori dello spin-off hanno pensato fosse necessario far conoscere al pubblico di Riverdale il personaggio che sarà al centro delle nuove vicende ambientate a New York.

Perciò l'ex interprete di Pretty Little Liars farà la sua prima apparizione in un episodio della serie originaria il 5 febbraio, il giorno prima del debutto dello spin-off.

Il Crossover Riverdale - Katy Keene andrà in onda il 5 febbraio

Il crossover andrà in onda il 5 febbraio 2020 e presenterà al pubblico il personaggio di Katy Keene, la protagonista dello spin-off. Veronica Lodge (Camila Mendes) si recherà a New York per le ammissioni al college e ritroverà la sua vecchia e cara amica Katy (Lucy Hale) con la quale trascorrerà momenti divertenti a spasso nella Grande Mela.

Quello che è stato battezzato come il 'primo crossover dell'Archiverse' servirà ad introdurre Katy che sarà, oltre al personaggio di Josie McCoy, l'anello di congiunzione tra le due serie tv basate sui fumetti della Archie Comics. La conferma dell'evento è arrivata da Roberto Aguirre-Sacasa, lo showrunner di Riverdale, che si è detto entusiasta all'idea di riunire le due serie con l'incontro tra Katy e Veronica.

La trama di Katy Keene, l'atteso spin-off di Riverdale

Katy Keene debutterà il 6 febbraio con una prima stagione di cui ancora non si conosce il numero degli episodi.

La trama dello spin-off di Riverdale sarà ambientato a New York 5 anni nel futuro rispetto agli eventi che hanno come protagonisti Archie, Betty e tutti gli altri e seguirà le vicende di quattro ventenni: la futura stilista Katy Keene, la promettente cantante Josie McCoy (ex delle Pussycats), l'aspirante attore Jorge Lopez / Ginger e la 'It Girl' Pepper Smith (Julia Chan). I quattro inseguono il sogno di diventare famosi, ognuno nel proprio campo: Katy disegna abiti per chiunque mentre lavora per la leggendaria personal shopper Gloria Grandbilt nel noto magazzino Lacy's; la coinquilina di Katy, Josie, vuole diventare una famosa star della musica e attira l'attenzione di Alexander Cabot, il CEO di una nota casa discografica la cui vicepresidente, la sorella gemella Alexandra, ostacola la firma di un contratto con la giovane McCoy; Jorge sogna di recitare a Broadway nei panni della drag queen Ginger; Pepper progetta di aprire la sua versione della Andy Warhol’s Factory.

Katy ha un fidanzato, KO Kelly, aspirante pugile professionista che supporta in ogni modo la ragazza. Mentre cercheranno di affermarsi nel mondo del lavoro i cinque incontreranno difficoltà e persone che ostacoleranno la realizzazione dei loro sogni, ma si aiuteranno l'un l'altro trovando una cosa ben più preziosa della carriera: un'amicizia sincera e duratura.