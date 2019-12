Al Bano Carrisi canterà al prossimo Festival di Sanremo. Mentre il cantante ha annunciato lui stesso di esibirsi sul palco dell'Ariston in qualità di ospite, Romina Power non ha ancora confermato la sua presenza. Per questo motivo Cristiano Malgioglio in una recente intervista per Adnkronos ha riferito di provare in tutti i modi a convincere l'artista italo-americana a presenziare alla kermesse della musica italiana.

Ai microfoni della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, il Leone di Cellino San Marco ha riferito di essere stato scartata dai big: “Hanno detto che alla mia età non so più reggere la competizione”.

Nonostante tutto, l'artista ha accettato di essere invitato come ospite anche se ha ammesso che per lui il Festival è sinonimo di gara.

Cristiano Malgioglio pronto a convincere la Power: 'Insisterò moltissimo per portarla a Sanremo'

Cristiano Malgioglio in una recente intervista ha detto la sua sul prossimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Secondo il paroliere, la kermesse della musica italiana quest’anno otterrà dei buoni risultati, poiché Amadeus è un grande esperto del settore.

Vista la presenza incerta di Romina Power, Malgioglio ha riferito che vorrebbe provare a convincere l'ex moglie di Al Bano a cantante nuovamente sul palco dell’Ariston: "Insisterò moltissimo.” Poi Cristiano Malgioglio ha aggiunto: “Spero di riuscirci anche se so che lei ha una personalità molto forte".

Il noto cantante dalla Svizzera ha riferito che parlerà personalmente con Romina, in occasione del tradizionale concerto di Capodanno trasmesso su Rai 1.

I due artisti nella scaletta potrebbero inserire anche il brano scritto per loro dal paroliere. Malgioglio infatti, si è detto sicuro che la canzone riscuoterà un grande successo nazionale e internazionale. Tra l'altro il Carrisi avrebbe già registrato la parte scritta per lui. La Power invece, a giorni dovrebbe mettere la sua voce e avrebbe anche cambiato a suo piacimento qualche frase.

Al Bano e Romina: ospiti a L’Anno che Verrà

Romina Power e Albano Carrisi il 31 dicembre saranno nella piazza di Potenza per il tradizionale concerto di Capodanno targato Rai.

Così come avvenuto due anni fa, i due ex coniugi intratterranno il pubblico dei presenti ed i telespettatori con i loro brani più celebri.

Chissà che sulla scia di questo entusiasmo vissuto dalla coppia, Romina Power non decida di esibirsi con il suo partner artistico anche al Festival di Sanremo. Senza dubbio se la decisione dell’artista italo-americana dovesse essere accolta, la cosa potrebbe rendere felice da tutti i fan della coppia. A distanza di anni Al Bano e Romina sono una delle coppie più amate della musica italiana.