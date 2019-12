Un Capodanno con i figli, certo, ma anche con il nuovo fidanzato, più giovane di lei di 35 anni. La regina del pop Madonna non finisce mai di stupire e far parlare di sé. Specie in quest'ultimo periodo per una faccenda di cuore. Prima c'è stato lo scatto che a metà dicembre la ritraeva affacciata a un balcone di un hotel di Miami in atteggiamento intimo con Ahlamalik Williams, 26enne ballerino, ingaggiato nella sua compagnia.

Ora, a fare il giro del mondo, è stata una foto all'aeroporto di New York dove la pop star 61enne appare ancora in compagnia del ballerino, oltre che con quattro dei suoi sei figli, finora allevati da mamma single e artista eccentrica.

Il giovanotto sarebbe da circa un mese il nuovo fidanzato ufficiale della star al punto che durante queste festività natalizie sarebbero avvenute le presentazioni in famiglia.

Capodanno in famiglia e con il nuovo amore

I guai alla salute e quelli giudiziari di Veronica Louise Ciccone, sono ripagati dal nuovo amore che le starebbe regalando, a dispetto dei dolori fisici e delle arrabbiature, una seconda giovinezza. Subito dopo Natale, infatti, Madonna ha dovuto sospendere il Madame X Tour dopo che già a novembre e dicembre aveva cancellato tre tappe a Boston, a causa di indicibili dolori.

Lo ha spiegato proprio lei parlando di rischiare danni irreversibili se non impone a se stessa una pausa. "Mi considero una guerriera. Non mi arrendo mai. Tuttavia, questa volta devo ascoltare il mio corpo e accettare che il mio dolore sia un avvertimento. Voglio dire quanto io sia profondamente dispiaciuta per tutti i miei fan. Per aver dovuto cancellare il mio ultimo spettacolo", ha fatto sapere la cantante al suo pubblico. Negli stessi giorni, l'ex marito, il regista Guy Ritchie, l'ha trascinata in tribunale per la mancata applicazione di alcune clausole della sentenza di divorzio in merito alla custodia del figlio David.

Ma, a fronte di un tour in parte cancellato e della disputa giudiziaria con l'ex, Madonna starebbe vivendo come un'adolescente le ritrovate gioie dell'amore grazie alla dedizione del giovane ballerino, il cui nome d’arte è Skitzo.

I due sono diventati inseparabili, per il Daily Mail lui è la sua nuova fiamma, e nella foto all'aeroporto Kennedy di New York è con lei e quattro dei suoi sei figli, Lourdes Leon, 23, David, 14, e le gemelle di sei anni Stella ed Esther, proprio come una famiglia. Secondo le cronache internazionali, tutti in partenza per Londra in vista di un Capodanno memorabile.

Skitzo che dal 2015 segue i tour di Madonna, compare sempre più spesso nelle Instagram Stories della cantante. In una recentissima intervista rilasciata al quotidiano Mirror, Laurie, e Drue, rispettivamente 55 e 59 anni, genitori del ballerino, più giovani della futura nuora, hanno detto di averla conosciuta di persona durante queste festività: "Lei è così innamorata di lui, che non avremo nulla di cui preoccuparci perché se ne prenderà cura", hanno assicurato.

Madonna avrebbe detto ai genitori dell'artista di avere intenzioni serie e di volerle concretizzare una volta terminato il Madame X Tour. Secondo mamma Laurie, potrebbero anche sposarsi. L'età non è un problema di fronte alla felicità di un figlio.

Madonna, amori non convenzionali

Nei lontani anni '80, Madonna dopo un breve flirt con Prince, conosce l'attore e regista Sean Peann. I due si sposano nel 1985, per poi divorziare nel 1989. L'anno prima, la cantante lo denuncia allo sceriffo di Malibù con l’accusa di violenza domestica, accusa poi ritirata. Dopo il divorzio da Sean Peann, c'è la relazione di breve durata con l'attore Warren Beatty, forse l'unica con un uomo più grande: lui ha 21 anni più di lei.

Dalla relazione con il personal trainer Carlos Leon, nasce la sua prima figlia, Lourdes Maria, ma con il compagno, stravolto dalla vita frenetica di lei, si separa quasi subito. A fine 1998, Madonna conosce il regista Guy Ritchie. I due fanno sul serio: per nove anni sono una coppia. Hanno un figlio, Rocco John e ne adottano uno in Malawi, David Banda.

Dopo il divorzio da Ritchie, per Veronica Louise Ciccone comincia una nuova fase di vita. Adotta altre tre bambine malawaiane: Mercy James nel 2009 e due gemelline, Stella ed Esther, nel 2016. I suoi amori sono più giovani di lei di molti anni. Tra il 2010 e il 2013 è legata al ballerino francese Brahim Zaibat che ha preso parte anche al suo World Tour.

Poi al ballerino olandese Timor Steffens, che al tempo aveva 26 anni, e nel 2017 al modello portoghese Kevin Sampaio, 31 anni. Ora la pop star che ha venduto 300 milioni di dischi nel mondo, icona della trasgressione nella musica, nella moda e nella vita, donna capace di rinascere incessantemente a nuova vita come se il tempo per lei non passasse mai, ha intrapreso una nuova storia disinteressandosi dell'etichetta che le è stata affibbiata d'essere 'un'appassionata di toy boy'. Niente e nessuno può condizionarla.