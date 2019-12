Questa sera 2 dicembre andrà in onda in prima serata su Rai 1 la prima puntata della fiction 'I Medici' che sarà composta da due episodi. Le vicende continueranno a girare intorno alla figura di Lorenzo de'Medici detto 'Il magnifico' che sarà interpretato dall'attore americano Daniel Sharman. Ma non è tutto, perché tra gli altri personaggi di spicco di questa stagione ci sarà la new entry di Gerolamo Savonarola, interpretato da Francesco Montanari, e Papa Sisto IV. Inoltre, sarà riservato spazio anche Leonardo Da Vinci che sarà interpretato dall'attore irlandese Stephen Hagan.Questa terza stagione sarà composta da 8 episodi che andranno in onda nell'arco di due settimane.

Infatti, i primi quattro episodi saranno trasmessi tra stasera lunedì 2 dicembre e domani martedì 2 dicembre. Gli altri quattro andranno in onda lunedì 9 dicembre e martedì 10 dicembre, sempre in prima serata su Rai 1.

Guerra a distanza tra Lorenzo e il Papa

Questa sera, quindi, andranno in onda i primi due episodi della terza stagione della fiction storica sulla famiglia de'Medici di Firenze. In particolare, il primo episodio si intitolerà 'La sopravvivenza' è seguirà le vicende poco dopo la fine della congiura dei Pazzi che ha sconvolto totalmente la famiglia de'Medici.

Lorenzo il Magnifico sarà più deciso che mai a vendicare la morte di suo fratello Giuliano. Proprio per questo motivo, il signore del capoluogo toscano inizierà una lotta a distanza con Papa Sisto IV che però rischierà di indebolirlo. Infatti, questo scontro a distanza tra Roma e Firenze sarà il principale punto da cui il conte Riario, l'ultimo dei congiurati ancora in vita, ripartirà per combattere la famiglia de'Medici.

Inoltre, i signori di Firenze verranno a sapere dell'esistenza di un figlio illegittimo di Giuliano, il cui nome è Giulio. Intanto, a Firenze arriverà un monaco di nome Gerolamo Savonarola.

Il Magnifico costituirà Il consiglio dei Dieci

Il secondo episodio, che andrà in onda sempre questa sera, si intitolerà 'I Dieci'. In questo secondo episodio, la città di Firenze sarà attaccata dalle truppe del Regno di Napoli e quelle papali. Questa alleanza tra Roma e il Regno di Napoli potrebbe essere molto pericolosa per Lorenzo de'Medici e potrebbe mettere a serio rischio l'incolumità della città fiorentina.

Intanto, tra i priori ci sarà chi inizierà ad avere dei dubbi nei confronti del Magnifico.

Quest'ultimo, per evitare che la sua città passi nelle mani del nemico, deciderà di togliere il potere ai priori e li sostituirà con 'Il Consiglio dei Dieci' che sarà formato dai suoi uomini più fedeli.

Poco dopo, la città fiorentina verrà attaccata dagli uomini di Riario e Lorenzo il Magnifico prenderà una decisone che cambierà le sorti della città.