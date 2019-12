Sabato 30 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata agli over. Stando alle anticipazioni trapelate subito dopo la registrazione, una delle protagoniste indiscusse del programma riceverà un'inaspettata proposta di matrimonio. Stiamo parlando della bresciana Ida Platano. Dopo che la scorsa settimana lei e Riccardo avevano dichiarato che la loro storia era definitivamente chiusa, Guarnieri dice di non volerla perdere per niente al mondo perché la ama veramente. Per questo vuole provarci un'ultima volta e inginocchiandosi davanti a lei le chiede di sposarlo. Ma vediamo come si è arrivati alla romantica proposta di convolare a nozze.

Anticipazioni U&D: dichiarazioni inaspettate da parte di Ida Platano

Come di consueto, lo spazio dedicato a Ida Platano e Riccardo Guarnieri è iniziato mostrando cosa è successo tra loro dietro le quinte la scorsa puntata. I due hanno di nuovo discusso animatamente facendo, davvero fatica a trovare un punto d'incontro. Dopodiché entra in studio Ida. La donna dice che in settimana Riccardo a sua insaputa si è presentato a Brescia dove è rimasto due tre giorni. Nemmeno questa volta però le cose tra loro sono andate bene.

I soliti litigi, le discussioni accese e il continuo rivangare gli errori commessi in passato. A queso punto interviene Gianni Sperti. L'opinionista dice di iniziare ad avere dei dubbi sul sentimento provato da Ida Platano. Forse è lei che non sente più quello che sentiva prima nei confronti di Riccardo. Effettivamente la donna ammette di essere molto dubbiosa, di non sapere più ciò che prova realmente per Guarnieri. Poi aggiunge anche di essersi molto raffreddata nei suoi confronti. A questo punto entra in studio Riccardo. Vediamo cosa è successo tra di loro.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la romantica proposta di matrimonio

Maria De Filippi era a conoscenza delle intenzioni di Riccardo e per questo non sa cosa fare dopo le parole negative dette da Ida. Decide di far entrare comunque Riccardo dicendogli di provarci lo stesso. Guarnieri, visibilmente dispiaciuto e in lacrime per ciò che ha ascoltato mentre era dietro le quinte, fatica a parlare ma dice di volerlo fare lo stesso. In ginocchio chiede ad Ida se vuole sposarlo. Dopo la proposta, su invito di Maria De Filippi, i due iniziano un romantico lento sulle note della canzone di Alberto Urso "E poi ti penti." Nel bel mezzo del ballo, proprio come nel più romantico dei film, Riccardo prende in braccio Ida e insieme lasciano lo studio.

E la risposta della Platano alla proposta di matrimonio? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirla.