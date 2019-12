Scelta inaspettata oggi 2 dicembre 2019 nel corso della nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono classico. Giulia Quattrociocche, ha scelto Daniele Schiavon. La decisione è arrivata a sorpresa dopo aver ballato abbracciati un lento appassionato e dopo le parole importanti dette dal ragazzo nei suoi confronti. Daniele, ha detto che vede Giulia come sua madre, che proprio come con la mamma, anche con lei ha un rapporto di complicità basato sugli sguardi. Il ragazzo, ha poi aggiunto che vorrebbe con Giulia lo stesso rapporto che hanno sua madre e suo padre.

La tronista ha così lasciato anticipatamente il programma dicendo: "Non posso più stare su questo trono, sono venuta per un obbiettivo, me lo hai fatto trovare e voglio andare via". Ad intuire che il percorso di Giulia Quattrociocche come tronista era ormai giunto ad una conclusione è stato proprio l'altro corteggiatore, Alessandro Basciano. Nella puntata andata in onda oggi infatti, è stato lui ad esortare Giulia chiedendogli di fare ciò che si sente, di trovare il coraggio e quindi di scegliere, dopo averla vista ballare abbracciata a Daniele. Vediamo, cosa è successo nel dettaglio in studio e dopo la scelta.

Giulia Quattrociocche ha trovato l'amore

Giulia, ha detto di aver iniziato il suo percorso da tronista credendoci fin da subito e promettendosi di essere sempre se stessa, di rispettarsi e di rispettare le persone. Ha poi aggiunto, di aver fatto un percorso con Alessandro a cui ha dato un valore, ma non ha lo stesso valore del percorso fatto con Daniele. "Sento qualcosa di forte". Con questa frase, Giulia ha deciso di sceglierlo. Il ragazzo, è corso da lei per baciarla mentre in studio, come di consueto è caduta una pioggia di petali rossi e i neo fidanzati, hanno ballato il romantico lento sulle note della canzone Vivimi di Laura Pauisini.

Alessandro in lacrime, non ha potuto far altro che assistere alla scelta avvenuta davanti ai suoi occhi. Vediamo, come procede la loro storia dopo la scelta.

Giulia e Daniele dopo la scelta

Dopo la scelta, le telecamere hanno mostrato i neo fidanzati felicissimi dietro le quinte. Subito, Giulia gli ha fatto conoscere i suoi genitori portandolo a casa sua. Due giorni dopo, Daniele ha organizzato una romantica sorpresa per la ragazza, portandola nel posto dove tempo fa avevano fatto un'esterna intensa ed emozionante.

In quel luogo, in cui entrambi avevano capito di provare qualcosa di più, lui le ha regalato un gioiello con un preciso significato. Alcune settimane dopo la scelta a sorpresa, Giulia e Daniele sono tornati in studio per fare un bilancio della loro relazione. I due, hanno detto che tra loro procede a gonfie vele. Daniele, ha dichiarato di aver trovato tutto ciò che lo rende felice. Giulia, invece ha detto che da quando sono usciti insieme dal programma si è praticamente trasferita a casa sua. Per questo, stanno pensando già di prendere casa insieme e andare a convivere.

Un passo davvero importante che si sentono pronti ad affrontare perché in sintonia l'uno con l'altro.