Oggi, lunedì 2 dicembre, su Canale 5 andrà in onda eccezionalmente il trono classico di Uomini e donne. Sarà una puntata dove le sorprese non mancheranno, infatti la tronista Giulia Quattrociocche farà in anticipo la sua scelta: Daniele

Uomini e Donne, anticipazioni: Giulia sceglie Daniele

Quella di oggi, 2 dicembre, sarà una puntata molto importante per Giulia Quattrociocche: la tronista, a sorpresa, farà anticipatamente la sua scelta. Non ci saranno più dubbi tra Alessandro e Daniele, per questo motivo la scelta ricadrà proprio su quest'ultimo.

Anche se il percorso non sarà tutto in discesa e alla fine sarà proprio Alessandro, dopo aver visto (durante un ballo) tanta complicità tra la ragazza e Daniele, a "consigliare" alla tronista di procedere con la scelta, dicendo: "Se ti senti di far qualcosa, fallo".

Sarà lì che la ragazza deciderà di non poter più mentire al suo cuore, dichiarando che non può più far finta di niente e che per Daniele prova un sentimento davvero profondo. La scelta non sarà per niente facile per Alessandro e Tina, per esempio, ha sempre pensato che la tronista avrebbe scelto quest'ultimo.

Per scoprire tutti i dettagli sulla scelta di Giulia Quattrociocche, l'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.