Un posto al sole assicurerà al suo pubblico un’altra intensa settimana di programmazione. Le anticipazioni dal 9 al 13 dicembre, infatti, puntano l’attenzione sia su Diego sia su Andrea. Il figlio di Raffaele si troverà a dover prendere una difficilissima decisione, ossia accettare il patteggiamento, oppure l’ingente somma di denaro che gli ha offerto Aldo in cambio del suo silenzio sull’incidente. Il marito di Arianna, invece, dovrà rivelare alla moglie una scomoda verità dopo il suo ritorno da Londra.

Un posto al sole, Diego incontrerà Irene

Le trame relative alla prossime puntate di Un posto al sole, dunque, svelano che tra Diego e Patrizio ci saranno delle tensioni proprio circa la proposta che Leone ha fatto al ragazzo. Il più giovane dei Giordano, infatti, affronterà il fratello cercando di comprendere le sue ragioni rispetto alla scelta di accettare i soldi di Aldo in cambio del suo silenzio sulla colpevolezza di Jacopo. Nel frattempo, Raffaele avrà modo di osservare i suoi figli e capirà che gli stanno nascondendo qualcosa di importante proprio mentre si avvicina la data del processo.

Successivamente, Diego incontrerà per caso Irene, la mamma del giovane assassinato davanti a Rita e questo episodio cambierà drasticamente il suo punto di vista, anche sulla scelta del patteggiamento.

Otello in crisi con Teresa, Filippo e Roberto alle prese con la fotografia

Gli spoiler relativi agli episodi di Un posto al sole dal 9 al 13 dicembre sottolineano anche che Andrea tornerà da Londra con una novità che non piacerà affatto ad Arianna. In casa Saviani, intanto, l’umore di Otello sarà alquanto altalenante a causa dell’ennesimo litigio con Teresa.

Per Silvia e Michele non sarà facile gestire i suoi malumori, ma decideranno di mostrarsi più accoglienti e solidali proprio quando l’ex vigile intesserà un’inaspettata alleanza che potrebbe rivelarsi preziosa. Nel frattempo, dopo settimane di lavori incessanti, il bed and breakfast di Serena sarà pronto per l’inaugurazione ufficiale e per l’occasione sarà necessario pubblicare delle foto sul sito. A tale scopo Roberto e Filippo, appassionati di fotografia, si ritroveranno ad essere protagonisti di una sfida avvincente che ovviamente coinvolgerà la donna. La Cirillo, tuttavia, dovrà fronteggiare anche un’altra emergenza in quanto non riceverà nemmeno una prenotazione nel suo bed and breakfast.

Clara dovrà decidere se denunciare Alberto

Ad Un posto al Sole, inoltre, si prospetteranno tempi duri anche per Alberto. Angela, infatti, farà di tutto per convincere Clara a denunciarlo. La giovane cameriera, provata e sofferente, dovrà decidere se inchiodare l’uomo alle proprie responsabilità proprio mentre lui mostrerà nuovamente la sua arroganza.