Dopo il grande successo delle prime due stagioni, ritorna su Rai la Serie TV d'epoca ambientata nella Firenze rinascimentale della seconda metà del 400', "I Medici 3 - Nel nome della famiglia". Lunedì 2 dicembre, infatti, è stata trasmessa in prime-time su Rai 1 la prima puntata della terza stagione in cui sono andati in onda 2 episodi, rispettivamente intitolati "Sopravvivenza" e "I dieci". Nel primo, Lorenzo sarà costretto a difendersi dall'odio del conte Riario, mentre nel secondo dovrà elaborare un piano per gestire al meglio l'alleanza fra il Regno di Napoli e lo Stato del Pontificio.

Per tutti quelli che non avranno la possibilità di seguire la puntata d'esordio della terza stagione in diretta sulla rete ammiraglia, sarà disponibile la replica sui siti ufficiali Rai.

Dove vedere online la replica della prima puntata

Nel dettaglio, si informa che la prima puntata dei Medici si potrà vedere in streaming online sul sito Rai Play, che mette a disposizione degli utenti un'intera sezione in cui sono presenti tutte le repliche delle puntate già andate in onda della terza stagione e delle precedenti due. Da ricordare che, per visualizzare i video appena citati è indispensabile registrarsi su Rai Play e scaricare l'applicazione multimediale omonima.

Anticipazioni episodi 1 e 2

Le anticipazioni di "Sopravvivenza" ci segnalano che diversi mesi dopo la morte del fratello nella Congiura dei Pazzi, Lorenzo mediterà la sua vendetta nei confronti di tutti quelli che in passato hanno voluto fare dal male a lui e alla sua famiglia. Nel frattempo però dovrà gestire la minaccia di un nuovo nemico il conte Riarso, l'ultimo dei congiurati ancora in vita. Quest'ultimo, infatti, cercherà di rendere molto difficile la vita dei Medici, inasprendo ancora di più l'astio fra Roma e Firenze.

Lorenzo e i suoi familiari verranno a sapere che Giuliano aveva un figlio illegittimo di nome Giulio, mentre il magnifico darà il benvenuto ad un misterioso frate domenicano, Girolamo Savonarola.

Le anticipazioni de "I dieci" ci informano che la situazione politica di Firenze peggiorerà notevolmente quando il Regno di Napoli deciderà di sostenere Roma nella guerra contro i Medici. A quel punto, I Priori inizieranno a dubitare dell'operato di Lorenzo, costringendolo ad adoperare misure estreme contro di loro.

Il Magnifico, infatti, toglierà il potere ai Priori per concederlo ad un gruppo di uomini scelti da lui e fedeli ai suoi ideali, il Consiglio dei Dieci. Clarice lascerà Firenze dopo aver saputo di essere in dolce attesa, mentre i Riario attaccheranno improvvisamente i Medici. Dopo questo ennesimo attentato, Lorenzo prenderà un'importante decisione che potrebbe mettere veramente in pericolo la sua vita.