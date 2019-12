Lunedì 2 dicembre, dalle ore 21:20 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di Report. Il programma di inchieste, condotto da Sigfrido Ranucci, si occuperà anche nella prossima puntata di numerose tematiche; tra le altre, ci si concentrerà sulla questione dell'inquinamento ambientale.

Report, focus sulla multinazionale Solvay

Secondo quanto annunciato dalla Rai in un comunicato stampa, la questione dell'inquinamento ambientale sarà centrale nel corso della prossima puntata. Secondo quanto riferito dal programma, infatti, solo nel 2017 l'industria chimica italiana ha scaricato nei mari elevati quantitativi di sostanze inquinanti; in particolare si parla di oltre quattro tonnellate di arsenico, circa tredici tonnellate di benzene, poco meno di sei tonnellate di cromo e numerose altre sostanze.

Queste sostanze, spesso, sarebbero "autorizzati in deroga dal governo". Ma nel corso dell'inchiesta ci si concentrerà parecchio sulla multinazionale Solvay: verrà infatti ripercorsa la storia di questa azienda e si andrà a indagare sulle famosissime spiagge di Rosignano Solvay, frazione di Rosignano Marittimo (in provincia di Livorno, in Toscana). Il luogo è infatti conosciuto per le sue particolarissime spiagge bianche, che in realtà sarebbero frutto degli scarichi di carbonato di calcio dell'azienda.

Secondo quanto comunicato da Report, inoltre, in Piemonte la Solvay ha subito in appello una condanna per disastro ambientale; da circa 7 anni, inoltre, l'azienda utilizza un'altra sostanza che verrebbe emessa nell'ambiente. Il programma si Sigfrido Ranucci cercherà di capire se questa sostanza è pericolosa e chi ha il dovere di vigilare.

Gli altri temi della puntata

Ma nel corso della puntata saranno trattati numerosi altri temi; si parlerà, per prima cosa, del cosiddetto analfabetismo digitale che in Itala sembra imperante.

In molte nazioni europee (come Francia o Inghilterra), l'80% dei cittadini interagiscono con la pubblica amministrazione attraverso strumenti online; in Italia la percentuale si dimezza: solo il 40% degli italiani, infatti, utilizza internet quando devono avere a che fare con la pubblica amministrazione. Ma nel corso della puntata si parlerà anche delle aziende che comperano latte straniero. Infine, il programma condotto dal giornalista Ranucci parlerà dei monopattini elettrici: il governo, attraverso il ministero dei Trasporti, ha avviato la sperimentazione dei mezzi di micromobilità, tra cui i monopattini.

Tuttavia a questa sperimentazione prenderanno parte solo i Comuni che decideranno di aderire; altrove sono fuori legge. Report sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play.