A Una vita nei prossimi episodi saranno ancora una volta protagoniste Rosina e Susana. Le trame inerenti le puntate in onda su canale 5 dal 15 al 21 dicembre, rivelano che le due donne saranno minacciate da don Venancio. Nel frattempo, Ursula dopo aver assistito ad un litigio tra padre Telmo e Samuel, si recherà dall'Alday con un coltello mentre Raul incontrerà uno strozzino. Infine, Antoñito e Lolita fisseranno la data delle nozze.

Una vita, Ursula minaccia Samuel

Le trame di Una vita dal 15 al 21 dicembre, rivelano che il priore Espineira farà pressioni su Telmo affinché rispetti il loro piano e faccia in modo che Lucia venga coinvolta in uno scandalo.

Nel frattempo, nel quartiere si diffonderà la notizia di una scritta offensiva sulla vetrina della sartoria di Susana che infastidita da tutta la situazione che sta vivendo da alcune settimane, deciderà di andare via ed informerà Rosina della sua decisione. Più tardi, Lucia e Telmo si dispiaceranno di non lavorare più insieme ora che gli sfollati dell'Hoyo verranno trasferiti al ricovero. Antoñito si renderà conto che Lolita è arrabbiata con lui, in quanto è convinta che lui si sia dimenticato del loro anniversario di fidanzamento.

Intanto, Flora e Servante saranno molto felici per la pubblicazione della loro prima foto mentre Cesareo sarà in collera con loro visto che il soggetto dello scatto è lui che dorme durante l'orario di lavoro. Samuel proporrà a Lucia di partire insieme a lui alla volta di Toledo mentre Liberto continuerà a chiedere a sua zia e a sua moglie delle spiegazioni in merito al loro comportamento, ma le due riusciranno a trovare nuovamente delle scuse pur di non dirgli la verità. Poco dopo, Venancio giungerà ad Acacias e cercherà Susana, ma scoprirà che è andata a vivere dagli Hidalgo.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Una Vita

Nel frattempo, Antoñito e Lolita dopo essersi chiariti, fisseranno la data delle loro nozze, ma un imprevisto sta per giungere nelle loro vite. Il guardiano Cesareo potrebbe presto essere licenziato a causa della foto scattata da Flora. Più tardi, il commissario Mendez riferirà a Carmen che suo marito Javier è nuovamente scappato. La donna terrà per sé la novità e non ne farà menzione al figlio Raul. Intanto, Ursula assisterà ad un litigio tra padre Telmo e Samuel, i quali inizieranno a fare a pugni. La donna riuscirà a separarli e poco dopo si presenterà dall'Alday e lo minaccerà con un coltello.

Venancio minaccia Susana e Rosina

Venancio minaccerà apertamente Susana e Rosina dicendo loro che se non pagheranno la somma richiesta dagli Escalona, le denuncerà alla polizia. Nel frattempo, Antoñito andrà a parlare con padre Telmo per mettere a punto ogni dettaglio del suo matrimonio con Lolita, ma scoprirà che lei vuole sposarsi a Cabrahigo. Il giovane proverà in tutti i modi a farle cambiare idea, ma ogni suo tentativo risulterà vano. Poco dopo, Lucia e Samuel partiranno per Toledo per cercare il retablo di San Michele, un'opera d'arte molto preziosa che la ragazza vorrebbe restaurare.

Intanto, Raul inizierà a tenere un comportamento alquanto insolito e così Carmen, preoccupata per lui, chiederà a Cesareo di tenerlo d'occhio. Il vigilante seguirà il giovane e finirà per scoprire che ha incontrato uno strozzino. Samuel farà credere a Lucia che la carrozza che li ha condotti a Toledo ha avuto un piccolo problema e non potranno tornare ad Acacias in giornata per cui dovranno passare la notte lontani dal quartiere. Intanto, Celia deciderà di non dire nulla a Felipe mentre l’Alday si comporterà come un vero gentiluomo rifiutando un bacio da parte dell'Alvarado.

Poco dopo, l'avvocato Alvarez Hermoso scoprirà che Lucia e Samuel hanno trascorso la notte lontano dal quartiere e si arrabbierà con sua moglie per non averglielo detto. Tuttavia, Samuel troverà ancora una volta il modo di di trarre vantaggio dalla situazione.