Sabato 23 novembre si è tenuta una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne. Tale incontro in studio era particolarmente atteso soprattutto per conoscere gli sviluppi di una delle coppie più seguite del momento ovvero Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Si attendeva l'esito del litigio avvenuto al termine dell'ultima puntata a loro dedicata. I due sono riusciti a chiarire i soliti problemi di comunicazione?

Purtroppo, l'annuncio è stato diverso da quello che i fan della dama e del cavaliere speravano: sebbene lui abbia raggiunto Ida a Brescia per un chiarimento, tra loro la situazione non è decollata. E tra le lacrime, sia Ida che Riccardo ne hanno spiegato i motivi, tirando in ballo l'assenza di momenti intimi oltre che un fatto risalente alla scorsa estate.

Uomini e donne anticipazioni: Riccardo e Ida ancora in lacrime

Il Vicolo delle News ha pubblicato il resoconto relativo alla registrazione di Uomini e donne che si è tenuta il 23 novembre.

In essa, Maria De Filippi ha annunciato l'arrivo di Ida ma lei è rimasta nel backstage, non riuscendo a trattenere le lacrime. Si è quindi passati al racconto di quanto accaduto al termine della precedente puntata quando lei e Riccardo avevano litigato, anche se il loro faccia a faccia era culminato con un bacio. Tornati in studio, la padrona di casa ha presentato Guarnieri che ha spiegato di essersi recato a Brescia per parlare con la Platano e che tale incontro ha portato alla loro rottura.

A quel punto, anche Guarnieri ha iniziato a piangere, tanto per qualche istante non è riuscito a parlare. L'ingresso di Ida, finalmente pronta al faccia a faccia, non ha migliorato le cose. Al contrario: la dama bresciana ha confermato i soliti problemi, sottolineando di non riuscire ad accettare che lui non voglia vivere dei momenti intimi con lei. A tal proposito, lui ha chiarito di non essere alla ricerca di una storia fisica ma di volere un rapporto soprattutto mentale.

Registrazione Uomini e donne del 23 novembre: Ida va dallo psicologo

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne relative all'ultima registrazione, Ida ha chiamato in ballo quanto accaduto in estate quando si era recata a Taranto insieme al figlio ma non era stata accolta nel migliore dei modi dalla madre di Riccardo. Tali parole, però, nono sono piaciute affatto a Guarnieri che è sceso in difesa della propria famiglia.

La Platano ha aggiunto di essersi rivolta ad uno psicologo. Alla fine dello scontro, la dama è uscita di nuovo dallo studio di Uomini e donne in lacrime, lasciando intendere che potrebbe essere Riccardo il principale motivo delle sue sedute dallo psicologo.