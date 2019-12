Mentre Uomini e donne si sta godendo una meritata pausa natalizia, tornando sugli schermi di Canale 5 il prossimo 7 gennaio, molta curiosità nei fan del programma di Maria De Filippi destano gli ultimi accadimenti andati in onda lo scorso 20 dicembre e riguardanti in particolare l'abbandono di Juan Luis Ciano e che ha visto Gemma in lacrime nel backstage. In molti si stanno ora chiedendo se il cavaliere abbia veramente finto un interesse per la Galgani allo scopo di ottenere visibilità e, in risposta a questo quesito, arrivano i commenti sui social postati proprio da alcuni amici dello stesso Juan Luis, i quali ammettono che l'uomo sia intervenuto in trasmissione per scommessa.

Bufera su Juan Luis, avrebbe ingannato Gemma

L'ultima puntata targata 2019 del trono Over ha lasciato l'amaro in bocca ai numerosissimi fan di Uomini e donne, dopo aver visto come Juan Luis sia stato smascherato non solo da Armando, ma da tutto il parterre. Anche Gianni, come ricordiamo, ha più volte portato all'attenzione del pubblico sul fatto che l'uomo si sia prestato a presenziare a diverse serate, come testimoniano alcune locandine postate sui social. Il cavaliere napoletano, attaccato da più parti circa il suo inganno nei confronti di Gemma, ha prima cercato di giustificarsi dietro le quinte con la dama torinese, salvo poi lasciarla sola e abbandonare in fretta e furia la trasmissione senza salutare nessuno.

A poche ore dalla messa in onda della puntata, sui social sono comparse le famose locandine delle serate, pubblicate dal 'pr' che avrebbe organizzato gli eventi. I commenti degli amici di Juan Luis ai post hanno però lasciato senza parole i fan del dating show di Maria De Filippi.

Juan Luis smascherato dagli amici: 'Ha partecipato per scommessa'

Stando a quanto si legge nei vari commenti ai post pubblicati sui social, si viene a sapere che gli amici dello stesso Juan Luis hanno ammesso senza mezzi termini che l'uomo abbia partecipato a Uomini e donne solo per farsi pubblicità e non per un interesse verso Gemma Galgani. Pare proprio che Ciano sia stato smascherato dagli stessi amici i quali, tra i vari commenti, affermano: 'È andato lì per una scommessa, semplicemente questo'. Dalle ultime conversazioni quindi, emerge come Juan Luis abbia raggiunto il suo scopo, ovvero quello di partecipare alla trasmissione prendendosi gioco della povera Gemma e al contempo acquisendo quella popolarità tanto sognata.

A questo punto, da quanto emerso, pare che i detrattori di Ciano, abbiano avuto ragione.

Non resta ora che attendere le prossime registrazioni del trono Over di Uomini e donne per scoprire come reagirà Gemma dopo l'abbandono di Juan Luis, alla luce degli ultime indiscrezioni pubblicate sui social. Ricordiamo che il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 il prossimo 7 gennaio mentre, per chi volesse vedere le puntate già trasmesse, queste sono disponibili sul sito 'Witty tv'.