Le trame di Un posto al sole riguardanti le puntate trasmesse dal 9 al 13 dicembre 2019 alle ore 20:40 su Rai3, rivelano che Silvia Graziani e Michele dovranno far fronte a una nuova litigata tra Teresa e Otello. Angela Poggi, invece, proverà in tutti i modi a convincere Clara a sporgere la denuncia contro Alberto, mentre Diego Giordano in tribunale incontrerà Irene, alcuni attimi prima dell'udienza per il processo che lo vede coinvolto nell'investimento di Aldo Leone.

Un posto al sole, puntate 9-13 dicembre: Patrizio preoccupato per Diego

Importanti novità emozioneranno gli affezionati della soap opera napoletana.

Le anticipazioni di Un posto al sole in programma da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre rivelano che, dopo l'incontro con Aldo, la tensione tra Diego e Patrizio sarà molto alta, infatti quest'ultimo sarà preoccupato per la decisione che ha preso suo fratello maggiore. Intanto da Londra ritornerà Andrea Pergolesi, il quale darà una notizia spiacevole ad Arianna. Finalmente Il bed & breakfast di Serena Cirillo verrà dichiarato pronto per l'apertura ai clienti, l'unica cosa che mancherà sarà la realizzazione della fotografia per il sito web. Infine una nuova litigata tra Teresa e Otello farà sì che l'uomo diventi sempre più difficile da gestire per Silvia e Michele.

Arianna delusa dal nuovo progetto di Andrea

Nello stesso momento, Patrizio inizierà a capire le vere ragioni di Diego, mentre Raffaele si renderà conto che i suoi figli nascondono qualcosa. Andrea comunicherà a sua moglie i progetti che ha per il futuro, ma la donna non prenderà affatto bene la cosa. D'altro canto, Marina vivrà ancora attimi di crisi. La Graziani è suo marito cercheranno di essere più comprensibili con Otello, per questo motivo metteranno in atto una coalizione che potrebbe risultare molto vantaggiosa per entrambi. Intanto la passione per le fotografie porterà Roberto e Filippo a battersi un una sfida, nel quale anche Serena potrebbe ritrovarsi interessata.

Angela contro Alberto

Gli spoiler di Upas dal 9 al 13 dicembre, rivelano che Angela avrà in mente un'idea per cercare di far incriminare Alberto Palladini: questo potrebbe portare Clara a confessare tutta la verità. Nel frattempo si avvicinerà la data per l’udienza del Giordano, a questo punto Patrizio dovrà scegliere se raccontare la verità a suo padre o mantenere il segreto che ha stretto con il fratello. La Cirillo sarà in ansia, in quanto il suo B&B non riceverà ancora nessuna prenotazione. Intanto prima del processo per il tentato omicidio di Aldo, Diego farà un incontro inaspettato e del tutto sorprendente.

Palladini inizia ad avere paura

Alberto incomincerà a sentirsi con le spalle al muro, a quel punto la Poggi farà ancora più pressione alla domestica affinché agisca contro il suo ex datore di lavoro. D'altro canto, l'incontro toccante con Irene, la mamma del ragazzo ucciso anni fa davanti gli occhi di Rita, sconvolgerà del tutto il giovane Giordano. Stanchi dall'atteggiamento di Otello, Silvia e Michele chiederanno aiuto Guido. Per finire Clara, insicura e tormentata, non saprà se recarsi in commissariato, mentre Palladini dimostrerà per l'ennesima volta la sua arroganza.