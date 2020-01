La showgirl Alena Seredova sarà di nuovo mamma, per la terza volta, dopo aver avuto due figli dall'ex marito Gigi Buffon. L'annuncio della bellissima notizia con un post sul suo profilo personale Instagram. Uno scatto in bianco e nero con un pancione avvolto dall'amore dalle quattro mani dei futuri mamma e papà e una dedica scritta nella sua lingua d'origine, il ceco. "Noi. Tu. Quando l'amore regala la vita. Per sempre". E ha poi aggiunto: "La cicogna arriverà a giungo e noi non vediamo l'ora".

L'inizio della loro storia d'amore

Alena Seredova vive la suo storia d'amore con l'imprenditore erede della famiglia Agnelli Alessandro Nasi dal 2015. I due convivono insieme in una casa a Torino lontano da mondanità e riflettori. Un amore intimo e riservato arrivato dopo la delusione e i tradimenti del portiere della Juventus, Buffon in coppia con la conduttrice sportiva Ilaria d'Amico. Con quest'ultimo la modella ceca aveva avuto due figli Louis Thomas e David Lee.

L'amore con l'imprenditore bianconero Nasi arriva proprio quando la showgirl interrompe il primo matrimonio e vive con dolore la separazione.

I due infatti iniziano a frequentarsi dopo il divorzio della Seredova e scoprono insieme di poter amare ancora, nuovamente. Ed è proprio l'amore a trionfare ancora una volta regalando loro l'opportunità di diventare mamma e papà il prossimo giugno. Nessuna indiscrezione in merito al sesso del loro primo figlio ma quel che è certo è che insieme hanno deciso di mostrare tutta la felicità che stanno vivendo in questo momento a dimostrazione del fatto che anche dopo tanta delusione e sofferenza si può tornare a sorridere, si può tornare ad amare.

Chi è Alessandro Nasi il compagno di Alena Seredova

Mentre la showgirl è sempre molto attenta e attiva nel postare momenti della sua vita su Instagram, il suo compagno è decisamente più riservato infatti non possiede alcun account social. Cugino di Lapo e John Elkan, Alessandro Nasi è nato a Torino nel 1974 ma è cresciuto negli Stati Uniti, precisamente a New York. Il ritorno poi in Italia per occuparsi della squadra di calcio della famiglia, il club bianconero la Juventus.

Oggi, il compagno di Alena Seredova condivide con lei la possibilità di vivere un nuovo amore. I due dopo l'annuncio dell'arrivo del loro primo figlio hanno ricevuto tantissimi commenti di affetto e amore da follower della showgirl e modella ceca e da protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport. Amiche come Laura Torrisi, Federica Fontana, Eva Cavalli e Melita Toniolo o calciatori come Claudio Marchisio, tutti hanno espresso con un commento la gioia per il lieto annuncio. Alcuni di essi hanno mostrato stupore, altri si sono concentrati sulla gioia immensa racchiusa nella dedica scritta da Alena commentando la sua foto.