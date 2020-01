Nella puntata di Beautiful, andata in onda negli Stati Uniti il 28 gennaio, Steffy cerca di rivelare a Liam il segreto che si nasconde dietro il loro bacio, ma Thomas arriva giusto in tempo per bloccarla. Bill consiglia a Liam di dimenticare Hope e di costruirsi un futuro con Steffy. Eric, invece, decide di accontentare Brooke e di cacciare Shauna via da casa sua.

Beautiful, spoiler americani: Thomas impedisce a Steffy di rivelare il segreto a Liam

Steffy è pronta a rivelare a Liam tutta la verità in merito al loro bacio e alla manipolazione avvenuta da parte di Thomas, ma proprio in quell'istante arriva il giovane Forrester.

La sorella si blocca e non gli dice più nulla. Successivamente Liam si allontana e Thomas si dimostra più deluso che mai: non avrebbe mai creduto che Steffy, prima o poi, avesse potuto tentare di dire allo Spencer tutta la verità.

La donna capisce che il fratello non è cambiato per niente e che è ancora ossessionato da Hope. Lui, ovviamente, nega tutto, confermando che con la Logan sta solamente crescendo il piccolo Douglas e che il suo cuore, ormai, appartiene a Zoe. Anche la relazione con la Buckingham suona un po' strana a Steffy, per questo chiede a Thomas di non "utilizzare" la ragazza per ambire ai suoi scopi.

Lui non ascolta ciò che dice la sorella, anzi, la invita a riconquistare Liam e a riavere la sua famiglia nuovamente insieme.

Liam, intanto, pensa sempre a Hope, pure in ufficio Bill si rende conto che spesso e volentieri perde la concentrazione. Secondo quest'ultimo dovrebbe dimenticare completamente Hope e pensare di costruirsi un futuro con Steffy. Infatti, ha sempre pensato che la Forrester sia veramente la donna giusta per lui.

Quinn contro la scelta di Eric di mandare via Shauna

Intanto tra Brooke e Hope c'è l'ennesimo confronto e l'argomento principe è ovviamente Thomas. Secondo la Logan senior, Liam non fa più parte della vita della figlia solamente a causa delle manipolazioni di Thomas. Hope non è d'accordo con il pensiero della madre: secondo lei la loro rottura è dovuta solamente al bacio che c'è stato tra Liam e Steffy.

Brooke, successivamente, racconta alla figlia ciò c'è stato tra Ridge e Shauna e del fatto che secondo lei dietro il tradimento ci sia la "mano" di Quinn.

Per quanto riguarda Quinn, suo marito Eric le annuncia che Shauna non può più rimanere nella loro casa. Ovviamente la donna non è d'accordo con tale decisione, ma il Forrester le spiega che lo fa perché è preoccupato per Brooke. Il modo di reagire di quest'ultima gli ricorda quando ebbe dei problemi con l'alcol, per questo teme che andando contro la sua richiesta (di cacciare Shauna via da casa di Eric) potrebbe intraprendere nuovamente quella strada.

Shauna ritorna a casa e senza che Quinn le dica nulla, capisce che per il bene del matrimonio dell'amica deve andare via.