Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con il Grande Fratello Vip 4, il reality show condotto da Alfonso Signorini che sta riscuotendo dei buoni risultati d'ascolto in prime time. Lunedì 20 gennaio andrà in onda la quinta puntata di questa edizione, che tornerà nuovamente al primo giorno della settimana. E i colpi di scena non mancheranno, dato che nel corso della diretta arriverà in casa la showgirl e attrice Valeria Marini, pronta per un acceso confronto con la sua 'rivale' Rita Rusic.

La quinta puntata del Grande Fratello Vip, gli spoiler: arriva in casa Valeria Marini

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quinta puntata del Grande Fratello Vip di lunedì sera rivelano che arriverà in casa la giunonica Valeria Marini, che tra l'altro è stata una delle concorrenti della prima edizione del reality. La showgirl si confronterà in diretta con la sua 'rivale' Rita Rusic. Tra le due donne non corre affatto buon sangue dopo che entrambe hanno condiviso l'amore per Vittorio Cecchi Gori, che proprio la scorsa settimana è stato ospite in trasmissione per fare una sorpresa alla Rusic.

Per la Marini, però, questa sarà l'occasione per salutare anche una sua vecchia conoscenza. Parliamo di Ivan Gonzalez, che la bella Valeria ha avuto modo di conoscere durante la partecipazione a Temptation Island Vip. All'interno del villaggio delle tentazioni, la Marini aveva perso la testa per il tentatore spagnolo, al punto da mettere in discussione la sua storia d'amore (poi finita male) con il fidanzato Patrick.

E poi ancora le anticipazioni di questa quinta puntata, in onda il 20 gennaio su Canale 5, rivelano che si parlerà di Clizia Incorvaia e del suo matrimonio finito male con il cantante Francesco Sarcina. Tra i due, infatti, sarebbe finita dopo che il cantante scoprì il tradimento di Clizia con il suo migliore amico: l'attore Riccardo Scamarcio.

Occhi puntati anche sulle nomination di questa settimana.

I tre concorrenti finiti al ballottaggio sono Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa del GF Vip e a deciderlo sarà il pubblico da casa con il televoto.

Anche questa settimana doppio appuntamento con il GF Vip su Canale 5

Ma questo non sarà l'unico appuntamento di questa settimana con il Grande Fratello Vip 4, dato che il reality show tornerà in onda anche venerdì 24 gennaio sempre in prime time.

E anche questa volta il reality show di Signorini dovrà vedersela contro la terza e penultima puntata de Il cantante mascherato, lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci che in queste settimane ha sempre avuto la meglio dal punto di vista degli ascolti.