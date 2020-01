Uno storico personaggio femminile della soap opera Una vita, pur essendo uscita dal cast (dopo 4 anni) in modo definitivo nell’episodio iberico andato in onda il 31 dicembre 2019, continua a far parlare di sé. Si tratta della malvagia Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) che ha esalato l’ultimo respiro per mano di Santiago, sotto lo sguardo della rivale Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Quest’ultima, nella puntata che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere nella giornata del 20 gennaio 2020, inizierà a temere per il suo futuro dopo aver letto una missiva della defunta madre di Blanca.

La nuova darklady dello sceneggiato, impaurita per la maledizione che le ha lanciato la sua acerrima nemica prima di passare a miglior vita per fargliela pagare, perderà i sensi.

La lettera di Ursula, Genoveva terrorizzata

Sono sorprendenti le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso sull’emittente televisiva La 1 TVE oggi, lunedì 20 gennaio 2020. Nel capitolo numero 1.182 Jacinto consegnerà a Genoveva una lettera che risulterà essere stata scritta dalla defunta Ursula prima di morire. La Salmeron sarà terrorizzata dalla missiva della sua nemica che la maledirà riferendo che soffrirà come non è mai accaduto a nessuno e che tutto ciò che ama sarà distrutto.

Nel contempo Marcia, quando arriverà in tribunale, avrà una conversazione con Felipe. Quest’ultimo farà sapere alla brasiliana di non aver riferito al commissario Mendez ciò che lei gli ha raccontato riguardo al fazzoletto smarrito.

La Salmeron perde i sensi, Lolita preoccupata

Dopo non aver riferito all’ispettore Aurelio che l’ultima volta che Marcia ha visto il suo indumento è stata quando ha avuto una lite con Genoveva, l’Alvarez Hermoso farà un richiamo alla sua promessa sposa.

In particolare l’avvocato esigerà che la Salmeron si riposi per non perdere il figlio che aspetta. Scendendo nel dettaglio il vedovo di Celia si preoccuperà seriamente per la sua amata nell’istante in cui avrà un mancamento e penserà che sia stata male poiché sta difendendo Marcia. Intanto Lolita si preoccuperà in quanto il suo parto sarà imminente. A questo punto la Casado deciderà di parlare con Carmen per metterla al corrente delle sue paure.

Camino prenderà la mano di Maite non appena si troverà in pubblico ma sarà rimproverata dall’insegnante di pittura per essersi spinta oltre. In seguito Rosina, quando si renderà conto degli strani atteggiamenti di Liberto, gli chiederà delle spiegazioni con la convinzione che le stia nascondendo qualcosa. Quest’ultimo darà l’impressione di voler riferire alla moglie di aver visto Camino e Maite in atteggiamenti romantici.