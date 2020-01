Giovedì 30 gennaio, in America, andrà in onda l'undicesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. I più famosi medici di Seattle, pur orfani dell'amatissimo Alex Karev, non smetteranno di appassionare i numerosi telespettatori con colpi di scena entusiasmanti e straordinarie rivelazioni. In particolare, la trama della 16x11 si concentra sul personaggio di Miranda Bailey.

La dottoressa, stando alla sinossi, tornerà alla guida del Grey Sloan Memorial dopo un breve periodo di pausa maturato in seguito all'aborto spontaneo vissuto nel corso del finale invernale.

Il rientro a lavoro, tuttavia, non sarà dei più semplici in quanto il capo di chirurgia si scontrerà con il suo simpatico rivale: Tom Koracick.

Trama Grey's Anatomy 16x11: Richard Webber preoccupato per Maggie Pierce

In attesa di scoprire come Miranda Bailey affronterà il suo primo giorno di lavoro dopo la pausa, la trama di Grey's Anatomy 16x11 si concentra su un altro personaggio: Maggie Pierce. La dottoressa, dopo aver rassegnato le sue dimissioni, affronterà un periodo particolarmente complesso che preoccuperà Richard Webber.

Il padre dell'ex primario di cardiochirurgia scoprirà infatti che la figlia ha deciso di abbandonare il suo lavoro in seguito alla morte della cugina Sabrina.

Nel frattempo, Meredith Grey rifletterà sulla sua vita sentimentale e realizzerà che i recenti avvenimenti potrebbero compromettere la sua relazione con Andrew DeLuca. Amelia Shepherd, invece, avrà delle interessanti novità riguardanti la sua gravidanza da comunicare al compagno Atticus Link.

Il debutto di Sarah Rafferty nel ruolo di Suzanne

L'undicesimo episodio di Grey's Anatomy, infine, sarà teatro di un attesissimo debutto. Come comunicato alcune settimane fa dalla ABC, un nuovo personaggio ricorrente si unirà al cast del Medical Drama. L'attrice Sarah Rafferty farà la sua prima comparsa proprio nel corso dell'episodio intitolato "Una pillola dura da ingoiare" e interpreterà la paziente Suzanne.

La donna, stando alle anticipazioni, si recherà al Grey Sloan Memorial per un controllo di routine, ma ben presto la situazione precipiterà. Il quadro clinico della paziente mostrerà infatti delle complicazioni inattese che metteranno alla prova le abilità chirurgiche di Miranda Bailey ed Andrew DeLuca.

Sebbene la trama dell'undicesimo episodio non offra ulteriori spunti è dalle foto promozionali che appare chiara la presenza di Jo Wilson, nonostante la già confermata assenza del marito Alex Karev.

Infine tra le guest star compaiono anche i nomi di Debbie Allen nel ruolo di Catherine Fox e di Richard Flood nel ruolo di Cormac Hayes, ossia il nuovo chirurgo pediatrico del più famoso ospedale di Seattle.