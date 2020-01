Il Festival di Sanremo, come da tradizione, è al centro dell'attenzione mediatica. Ormai mancano poche settimane al debutto della 70ª edizione della kermesse musicale che andrà in onda dal 4 all'8 febbraio in prime-time su Rai 1 con la conduzione di Amadeus.

In queste ultime ore, il quotidiano Il Giornale si è soffermato sui compensi che dovrebbero percepire il padrone di casa e le co-conduttrici che lo affiancheranno.

Le cifre dei possibili compensi di Sanremo: le co-conduttrici guadagnerebbero 20-25 mila euro

Nel dettaglio, le cifre riportate da Il Giornale rivelano che quest'anno il conduttore e direttore artistico Amadeus intascherebbe circa 500-600 mila euro. Una somma che, se confermata, risulterebbe tutto sommato in linea con quella percepita dai presentatori delle passate edizioni del Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda, invece, le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus nel corso delle cinque serate (tra cui Diletta Leotta, Georgina Rodriguez e Sabrina Salerno) gli introiti sarebbero compresi tra i 20-25 mila euro.

Antonella Clerici, invece, dovrebbe avere un cachet di circa 50 mila euro. Tuttavia, in merito all'ex presentatrice de La Prova del Cuoco, non si esclude che la sua presenza all'Ariston possa rientrare nel contratto quadro firmato con la Rai.

Top secret, invece, i compensi delle due giornaliste del Tg1, Emma D'Aquino e Laura Chimenti (per le quali si vocifera di un rimborso spese) così come quello di Mara Venier che è attesa per la serata finale di sabato 8 febbraio.

Un Festival che, ancor prima di cominciare, sta già sollevando un nugolo di polemiche. Infatti, dopo le critiche piovute su Amadeus per le presunte frasi "sessiste" pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse musicale, ultimamente si sono aggiunte quelle relative alla partecipazione del cantante Junior Cally.

Polemiche sul 70° Festival di Sanremo: Monica Bellucci annuncia che non ci sarà

Il giovane rapper è stato annunciato da Amadeus come uno dei 22 Big in gara quest'anno. Tuttavia alcuni testi di Junior Cally hanno scatenato diverse polemiche perché sarebbero offensivi nei confronti delle donne. Per questo motivo è stata chiesta la sua espulsione dalla gara, ma fino a questo momento il conduttore e direttore artistico non si è ancora espresso.

In mattinata, inoltre, è arrivata un'altra doccia fredda per Amadeus, dato che in conferenza stampa aveva annunciato la presenza della bellissima Monica Bellucci come una delle co-conduttrici di questa edizione. L'attrice, però, ha smentito la notizia, dichiarando che ci sono stati degli incontri con il presentatore per poter organizzare la sua ospitata al Festival, ma alla fine la trattativa sarebbe saltata e quindi non ci sarà all'Ariston.