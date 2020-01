Una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Over attende i telespettatori nel pomeriggio del 29 gennaio, dove Armando sarà nuovamente sotto accusa per una segnalazione portata da Veronica. Tra i due, stando alle anticipazioni, vi saranno scintille in studio, con la Ursido che attaccherà il cavaliere per una presunta relazione con una ragazza di soli 20 anni al di fuori della trasmissione. Spazio anche a Samuel e alle sue frequentazioni con Aurora e Alessia.

Armando di nuovo sotto accusa nella nuova puntata di Uomini e donne

Scintille al Trono Over di Uomini e donne anche nella puntata che andrà in onda mercoledì 29 gennaio, su Canale 5, a partire dalle 14:45, dove il cavaliere Armando Incarnato sarà oggetto di un nuovo attacco da parte di Veronica Ursido. La dama porterà una nuova segnalazione sul partenopeo riguardante un presunto flirt che il cavaliere avrebbe con una giovane 20enne e con la quale si sarebbe sentito sino a qualche giorno fa. Una tesi supportata da prove che Veronica consegnerà anche alla redazione del programma.

Il tutto nascerà da un intervento di Armando sulla storia tra Barbara e Marcello, circostanza che farà agitare gli animi nello studio di Maria De Filippi.

Spoiler Uomini e donne del 29 gennaio: Veronica vuole chiarire con Roberta

Quanto andrà in onda il prossimo 29 gennaio fa riferimento alla registrazione di Uomini e donne dello scorso 16 gennaio. Attraverso il sito di anticipazioni 'Il Vicolo delle news', si viene a sapere che durante la puntata Veronica, oltre ad essere protagonista del diverbio con Armando, chiederà di poter parlare con Roberta dietro le quinte del programma e senza le telecamere.

La Ursido vorrà chiarire alcuni aspetti di quanto avvenuto la volta precedente e le due donne, a questo punto, usciranno dallo studio.

Nel prossimo appuntamento di Uomini e donne, Samuel bacia Aurora

Mentre Veronica e Roberta ritorneranno in trasmissione senza dire nulla di quanto accaduto dietro le quinte, al centro dello studio di Maria De Filippi siederà Samuel, il quale racconterà come stiano procedendo le cose tra lui e le due dame, Aurora e Alessia.

Si verrà a sapere che il cavaliere si trovi bene con entrambe e che con Aurora ci sarebbe stato anche un bacio passionale. Con Alessia, invece, il bacio non scatterà, nonostante i tentativi di lui.

In attesa di scoprire ulteriori novità riguardanti la lite tra Armando e Veronica e la segnalazione su cavaliere partenopeo, si ricorda che la nuova puntata dedicata al trono Over di Uomini e donne, andrà in onda mercoledì 29 gennaio su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45. Su 'Witty tv', invece, sarà possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre a diverse curiosità relative a tutti i protagonisti del dating show di Maria De Filippi.