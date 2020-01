Don Matteo si conferma la fiction regina della televisione italiana. E ancora una volta vince la 'guerra' degli ascolti di giovedì 30 gennaio. Ieri sera incollati a Rai 1 sono stati 6.064.000 spettatori.

Al secondo posto il film proposto da Canale 5 Come un gatto in tangenziale che ha raccolto circa la metà del pubblico di Rai 1, ovvero 3.028.000. Al terzo posto L'uomo sul treno di Rai 2 che ha ottenuto il consenso di 1.633.000 utenti. La serata de Le Iene è stata seguita da 1.113.000.

Su Rete 4 approfondimento politico di Dritto e Rovescio, seguito da 1.305.000 persone, mentre hanno preferito Corrado Formigli su La 7 con Piazza Pulita in 1.100.000.

Il film di Rai 3 In her Shoes - Se fossi lei ha tenuto attaccate allo schermo 616.000 persone.

Volano gli ascolti de I Soliti Ignoti di Amadeus

Sfida avvincente anche nella fascia oraria che precede la prima serata: Amadeus la fa da padrone con I soliti ignoti, con oltre 5 milioni e mezzo di persone. Su Canale 5 per Striscia la Notizia ci sono stati 4 milioni e 720 mila spettatori. Tg2Post su Rai 2 ha raccolto poco più di un milione di persone. Mentre 883.000 spettatori per La Pupa e il Secchione su Italia 1, più alto invece l'ascolto per Csi Miami, di poco sopra il milione di spettatori.

Stasera Italia su Rete 4 ha radunato 1.358.000 spettatori. Politica anche su La7 con quasi due milioni di ascolto per Otto e Mezzo.

Nella fascia pre-serale invece, L'eredità - La sfida dei 7, con Flavio Insinna poco sotto i 4 milioni, mentre l'Eredità vera e propria ha raccolto 5.318.000 spettatori. Su Canale 5 per Avanti il primo sotto ai 3 milioni, per Avanti un altro sono state 4.326.000 le persone davanti al video.

Nella fascia del mezzogiorno, La Prova del Cuoco su Rai 1 è stata vista da quasi un milione e mezzo di spettatori, cifra che su Canale 5 l'inossidabile Forum ha superato di poco. Su Rai 2 in compagnia dei Fatti Vostri c'erano 928.000 spettatori. Su Rete 4 sempre a segno la Signora in giallo con quasi 700 mila preferenze.

Uomini e Donne sempre a segno

Nella fascia pomeridiana Vieni da me su Rai 1 ha coinvolto quasi 2 milioni di telespettatori, stessa cifra de Il Paradiso delle Signore.

Su Canale 5 sempre a segno Uomini e donne, quasi a quota tre milioni. Su Rai 2 invece 681mila persone sono rimaste davanti alla tv per Detto Fatto.

In seconda serata 1.300.000 persone hanno visto Porta a Porta con Bruno Vespa, mentre su Canale 5 Hitler contro Picasso è stato seguito da circa mezzo milione.

Infine chiudiamo col capitolo telegiornali. Nelle edizioni serali, Tg1 delle 20 ha totalizzato 5.794.000 spettatori, Tg2 delle 20.30 è stato seguito da 1.575.000 persone, Tg3 delle 19 a 2.281.000. In casa Mediaset Tg5 delle 20 a 4.709.000 spettatori, Studio Aperto delle 18.30 a 753.000, Tg4 delle 18.55 a 620 mila.

Infine Tgla7 delle 20 di Enrico Mentana è stato visto da 1.316.000 persone.