Una vita vivrà diversi colpi di scena nei prossimi episodi. Le trame inerenti le puntate dal 7 al 10 gennaio, rivelano che Padre Telmo e Lucia si avvicineranno sempre più, mentre gli Alvarez Hermoso inizieranno a riprendersi. Intanto, Antoñito sarà deluso da Lolita e mediterà di tornare in America, mentre Flora e Leonor scoprono che Iñigo scommette clandestinamente sugli incontri di pugilato. Infine, Servante viene a sapere che Paciencia lo ha tradito.

Una Vita, Telmo si prende cura di Lucia e Felipe

Le trame Una Vita dal 7 al 10 gennaio, rivelano che padre Telmo per far sì che Lucia non entri in casa degli Alvarez Hermoso, deciderà di prendersi cura di Celia e Felipe, i quali sono gravemente malati. Il parroco e la ragazza si avvicineranno inevitabilmente e ciò scatenerà la rabbia di Samuel. Intanto, Antoñito non riuscirà a capire il motivo per il quale Lolita abbia deciso di sposare Ceferino e si sentirà tradito da lei. Poco dopo, Flora scoprirà che i suoi sospetti su Iñigo erano reali e che il fratello sta scommettendo sugli incontri clandestini di pugilato.

Intanto, Servante farà una scoperta scioccante quando riceverà un nuovo telegramma della sua Paciencia, che lo informa di averlo tradito con un uomo del posto di circa 50 anni. Il dottor Quilles darà un farmaco sperimentale agli Alvarez Hermoso, ma non sembrerà fare effetto e Lucia si dispererà. La giovane, a quel punto penserà di scrivere una lettera a Tano per metterlo al corrente delle condizioni di salute dei suoi genitori adottivi. Poco dopo, Ceferino inizierà a fare lo sciopero della fame per convincere Lolita a sposarsi con lui il prima possibile. Jordi Barò inviterà Iñigo e Liberto ad andare a vedere un incontro di boxe organizzato da lui. Nel frattempo, l'intero quartiere sarà in preda alla preoccupazione quando oltre agli Alvarez Hermoso anche padre Telmo non darà più segni di vita.

Padre Telmo e Lucia sempre più vicini

Servante nonostante la rivelazione di Paciencia ed i suoi continui inviti a non partire, sarà determinato ad intraprendere il viaggio oceanico. Le domestiche preoccupate per lui, si rivolgeranno a don Ramon affinché convinca il portinaio a non partire. Nel frattempo, i vicini temendo il peggio, organizzeranno una veglia di preghiera, ma proprio nel corso del loro incontro, Casilda arriverà con delle notizie positive. La giovane, infatti, darà loro una lettera scritta da Padre Telmo, il quale avvisa tutti che Celia e Felipe si stanno lentamente riprendendo grazie al medicinale somministrato loro dal dottor Quilles. Poco dopo, Leonor e Flora decideranno di vederci chiaro sul conto di Iñigo e lo seguiranno fino alla palestra. Una volta giunte lì, tutti i loro sospetti saranno confermati: il ragazzo scommette sugli incontri di boxe.

Intanto, i vicini immensamente grati a Padre Telmo per come si è preso cura degli Alvarez Hermoso, organizzeranno una merenda in suo onore. Samuel sarà gelosissimo di ciò, ma non potrà fare altro che prendere parte all'evento e dissimulare riconoscenza nei suoi confronti. Più tardi, Iñigo non potrà fare altro che confessare e chiedere perdono a Leonor per le scommesse, ma lei non vorrà ascoltarlo e così il giovane chiederà aiuto a Liberto per risolvere la situazione. Nel frattempo, Trini vorrà risolvere l'intricata situazione sorta tra Antoñito e Lolita a causa di Ceferino, e penserà di scrivere a zio Gennaro per sapere se c'è un modo per sciogliere l'assurdo compromesso nuziale tra il giovane e la domestica.

Lucia felice per la ripresa di Celia e Felipe vorrebbe tornare a vivere da loro, ma il dottor Quilles le consiglierà di attendere ancora un pochino. Intanto, Antoñito penserà di tornare in America per dimenticare Lolita, mentre Lucia si tratterà a parlare con Telmo e la loro sintonia sarà molto evidente: i due infatti saranno sempre più vicini.