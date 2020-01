Le anticipazioni americane di Beautiful delle puntate in onda dal 27 al 31 gennaio annunciano l'inizio di una guerra tra Brooke e Quinn, dove quest'ultima avrà il pieno sostegno di Thomas. La Logan avrà anche un conto in sospeso con Liam: irritata per il fatto che stia facendo soffrire Hope, gli dirà che se Thomas dovesse fare del male alla figlia, non sarà solo colpa del giovane Forrester, ma anche sua e di Steffy.

Beautiful, spoiler americani: Quinn contro Brooke si allea con Thomas

Eric non avrà delle buone notizie per Quinn.

Quest'ultima e Shauna ormai sono in "guerra" con Brooke, dopo che la Fulton ha baciato Ridge, per questo la Logan aveva chiesto a Eric di cacciare Shauna via da casa sua. A quanto pare il Forrester accontenterà Brooke, per questo chiederà a Shauna di andarsene. Questa scelta farà arrabbiare Quinn, che accuserà Eric di stare sempre dalla parte della Logan.

Quinn non si risparmierà, per questo motivo deciderà di affrontare Brooke. La donna non sopporta che la Logan continui a intromettersi nella sua vita e che soprattutto faccia delle richieste molto "pesanti" a suo marito.

Ovviamente Brooke non apprezzerà le parole di Quinn, visto che la ritiene una moglie non adatta a Eric.

Nella lotta contro Brooke, Quinn ha Thomas dalla sua parte. Il giovane Forrester, infatti, considera la Logan solamente una "spina nel fianco porta problemi". Per questo consiglierà alla moglie di Eric di siglare un'alleanza, al fine di sconfiggere Brooke una volta per tutte.

Wyatt, tra Sally e Flo, chiede un consiglio a Liam

La rottura tra Liam e Hope farà sentire in colpa Steffy, per questo motivo la donna sarà più decisa che mai nel rivelare che ha baciato Liam, proprio nell'istante in cui stava giungendo Hope, solo perché è stato Thomas a chiederglielo. Ovviamente al giovane Forrester questa scelta non andrà a genio, per questo deciderà di parlare a sua sorella: ormai sente che è a un passo nel riconquistare Hope e non vuole che il suo piano vada a monte.

Liam successivamente, in merito al bacio con Steffy, avrà un confronto con Brooke. L'uomo, ovviamente, addosserà le colpe a sé stesso, ma anche Thomas e ai suoi continui tentativi di boicottaggio nella relazione tra lo Spencer e Hope. Ovviamente la Logan non crederà a una sola parola pronunciata da Liam, anzi, si mostrerà particolarmente irritata nei confronti dell'uomo, dichiarandogli che non sopporta il fatto che stia facendo soffrire sua figlia. A proposito di Thomas, secondo la Logan, se quest'ultimo dovesse fare qualcosa a Hope, la colpa sarà non solo del giovane Forrester, ma anche sua e di Steffy.

Wyatt, invece, si sentirà in colpa per il dolore che ha provocato a Sally. L'uomo, infatti, ha deciso di porre fine alla loro storia, intenzionato a tornare con la sua Flo. Non sapendo come gestire la situazione, chiederà un consiglio a Liam: è convinto che solo lui può suggerirgli come procedere con le due donne.