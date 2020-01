Una nuova vita, un nuovo amore e anche un nuovo figlio. Alena Seredova, dopo la dolorosa separazione con il leggendario portiere della Juventus Gianluigi Buffon, è riuscita a ricostruirsi una storia sentimentale con l'imprenditore Alessandro Nasi. E dal loro amore sta per nascere una nuova vita.

Terzo figlio in arrivo per Alena Seredova

Alena Seredova è in dolce attesa per la terza volta nella sua vita, a quarantuno anni. L'annuncio lo ha dato la stessa ex moglie di Gigi Buffon attraverso il proprio profilo Instagram, postando una foto che ritrae il suo pancione su cui sono appoggiate le mani del suo compagno Alessandro Nasi a formare un tenero cuore.

Il messaggio allegato alla foto non lascia spazio ad interpretazioni: 'Noi.Tu. Quando l'amore regala la vita. Per sempre'.

Dalla separazione con Gigi Buffon alla nuova vita con Nasi

La dolce attesa di Alena Seredova conferma che la storia con Gianluigi Buffon è ormai definitivamente chiusa e alle spalle. La bella modella ceca quarantunenne e il portierone della Nazionale e della Juventus fresco quarantaduenne (ha compiuto gli anni il 28 gennaio), si erano sposati - dopo un lungo fidanzamento - nel 2011 e separati nel 2014, in seguito al "tradimento" del calciatore bianconero in maglia 77 con la celebre giornalista di Sky Sport Ilaria D'Amico.

Dopo aver affrontato il doloroso momento della separazione, la Seredova si è dedicata esclusivamente alla cura dei due figli David Lee e Louis Thomas, nati nel 2007 e 2009, per cercare di farli vivere quanto più possibile nella normalità dopo uno shock così importante.

Ma da qualche anno la nota showgirl - nata in Repubblica Ceca nel 1978 - è riuscita a trovare in Alessandro Nasi l'uomo ideale con cui cominciare una nuova, intensa e profonda relazione d'amore, da cui nascerà nei prossimi mesi un bambino.

Chi è il nuovo compagno di Alena Seredova

Quarantacinque anni, torinese doc, mai stato sposato, di professione imprenditore, cugino di Lapo e John Elkann, membro di un ramo della famiglia Agnelli e grande tifoso della Juventus. Alessandro Nasi è tornato da poco in Italia, dopo aver vissuto negli Stati Uniti per un lungo periodo, e a Torino ha portato a casa la laurea in Amministrazione Aziendale, riuscendo ad affermarsi anche nel capoluogo piemontese come professionista di successo.

In queste ore sono tantissime le persone che via social hanno voluto complimentarsi con la coppia Nasi-Seredova per la lieta notizia. E il matrimonio? Se ne era parlato nei mesi scorsi, ma ora il pensiero di entrambi è concentrato solo sulla famiglia e questo nuovo bimbo (o bimba) in arrivo, il terzo per la Seredova, il primo per Nasi.