Giulio Raselli è innamorato pazzo di Giulia D'Urso. Dopo la scelta i due non si sono più separati e adesso stanno già pensando alla convivenza. L'ex tronista di Uomini e donne ha fatto la proposta alla sua nuova fidanzata di trasferirsi a Valenza, nella sua città di appartenenza, praticamente subito dopo aver lasciato lo studio del dating show e Giulia aveva subito accettato. Tuttavia, adesso le cose si stanno facendo più concrete: a rendere partecipi i fan degli sviluppi più che positivi della relazione amorosa ci ha pensato direttamente Giulio, il quale ha risposto ad alcune domande dei follower di Instagram.

Giulio Raselli pronto a condividere la casa con la fidanzata

Giulio è al settimo cielo e non vuole nascondere la sua felicità. Il giovane piemontese ha ben chiari i suoi progetti per il futuro: infatti è sicurissimo che vuole Giulia al suo fianco. Se alla scelta avvenuta poco più di una settimana fa Raselli ha detto di essere innamorato della sua corteggiatrice, adesso sta facendo di tutto per dimostrare che le sue non erano solo parole, tanto da essere pronto a condividere con Giulia la sua quotidianità.

'Mercoledì torniamo a casa da me, a Valenza, e poi andiamo subito a vedere una casa. Non penso ci sia una tempistica su queste cose, ce lo sentiamo, è una cosa che ci viene da dentro', ha detto Giulio che poi ha continuando affermando di essere sicuro che tutto andrà per il meglio. Evidentemente, anche lontani dalle telecamere tra i due sta andando bene, tanto da prendere in considerazione un passo molto importante come è quello della convivenza.

Giulia è disposta per amore a lasciare Milano, città dove lavorava, per stare al fianco di Giulio, che non aveva fatto mistero in una delle ultime esterne di avere il bisogno a questo punto della sua vita di qualcuno con cui condividere tutto e che lo attendesse a casa al ritorno dal lavoro.

Giulio innamorato di Giulia: 'Non vorrei più staccarmi da lei'

'Non vorrei più staccarmi da lei, è 20 minuti che non la vedo e non vedo l’ora di vederla', ha poi continuato Raselli che è certo di avere fatto un buon percorso a Uomini e Donne.

Giulio ha riservato parole di incoraggiamento anche per colei che non è stata la sua scelta. Giovanna Abate è la nuova tronista e lui crede che sarà una buona opportunità per trovare qualcuno che sia affine a lei.

Affinità che ha trovato Giulio con Giulia. Quest'ultima, sui social, è apparsa raggiate e con un nuovo look: la D'Urso ha tagliato i capelli e con uno splendido sorriso ha informato che la sua espressione è la stessa, cioè felice, da una settimana. 'Vi porterò con me in questo nuovo viaggio', ha detto l'ex corteggiatrice che molto probabilmente si riferisce al suo trasferimento in Piemonte per cercare un novo nido d'amore da condividere con Giulio.

Giulio e Giulia attivi sui social

A quanto pare, la curiosità dei fan della neo-coppia verrà saziata dai diretti interessati. Giulio e Giulia sono pronti a condividere con i loro sostenitori tutti i momenti più belli ed importanti della loro relazione. E chissà che i due non tornino presto in trasmissione per poter raccontare tutto ai telespettatori di Uomini e Donne che sono stati testimoni della nascita della loro complicità.