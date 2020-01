Mercoledì 15 gennaio, nel pomeriggio di Canale 5, andrà in onda un nuovo ed attesissimo episodio di Beautiful, la soap americana che tiene incollati allo schermo ogni giorno milioni di fan.

Nel corso del nuovo appuntamento, i telespettatori potranno assistere all'incontro di Steffy con la neonata da adottare e che la Forrester crede essere la figlia di Flo. Steffy non sa invece, che sta per adottare la figlia di Hope e Liam e che tutti credono morta durante il parto a Catalina. Il piano di Reese sembrerà dunque sul punto di andare a buon fine, grazie all'aiuto dell'amica Florence la quale, nonostante abbia scoperto tutta la verità sulla bimba, continuerà la sua messinscena.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Taylor conoscono la figlia di Flo

Puntate ricche di emozioni quelle che attendono i fan di Beautiful nel corso dei prossimi giorni dove si scoprirà se il piano di Reese di far adottare la piccola Beth a Steffy andrà a buon fine. Dagli spoiler sull'episodio del prossimo 15 gennaio, si intuisce come la Forrester sia ormai decisa a dare una sorellina alla piccola Kelly, nonostante i dubbi dei giorni precedenti.

La figlia di Ridge infatti, si sente in colpa per quanto sta accadendo nelle vite di Liam e Hope e non vorrà, con il suo gesto, urtare la loro sensibilità.

Ignara che la neonata da adottare, sia proprio la figlia dell'ex marito, Steffy deciderà di andare a casa di Flo per conoscere la bimba e verrà accompagnata da Taylor.

Puntata del 15 gennaio: amore a prima vista tra Steffy e la piccola Beth

Finalmente Steffy riuscirà a conoscere quella che potrebbe diventare la sua figlia adottiva, inconsapevole della vera identità della piccola. Flo riceverà Taylor e Steffy in casa, mentre Reese non si farà vedere dalle due donne. Il suo piano sta per andare a buon fine e per il Buckingam sembrerà avvicinarsi la soluzione ai suoi problemi finanziari. Solo con il prosieguo delle puntate si scoprirà se Steffy adotterà o meno la bimba che crede essere la figlia di Flo, ma già si viene a sapere che la Forrester, come la madre, si innamorerà a prima vista della neonata, non appena la terrà tra le braccia.

Intanto Hope sembrerà non riuscire a superare il lutto per la perdita della figlia, isolandosi sempre più e a nulla varranno gli sforzi di Brooke e Liam per risollevarle il morale.

In attesa di sapere se e quando si scoprirà la vera identità della neonata, si ricorda che la soap Beautiful, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 13:40 circa. Per chi si fosse perso qualche puntata precedente, queste sono disponibili sul sito Mediaset play, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.