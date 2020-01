Grande progetti in vista per i "DeMartinez": stando a quello che riporta "Chi" nel suo numero uscito mercoledì 29 gennaio, presto Belen Rodriguez sarà protagonista di un qualcosa che permetterà al pubblico di conoscerla meglio nel privato. Sebbene non sia ancora ufficiale la nuova sfida professionale dell'argentina, si vocifera con insistenza che lei e il marito Stefano De Martino potrebbero recitare in una sit-com ambientata nella loro casa milanese.

Nuovo progetto 'top secret' per Belen Rodriguez

Cosa c'è nell'imminente futuro della chiacchierata Belen Rodriguez? Sfumata la possibilità di tornare a Sanremo nei panni di co-conduttrice de "L'altro Festival" (affidato a Nicola Savino), si dice che la showgirl stia lavorando segretamente ad un progetto molto importante che dovrebbe vedere la luce tra non molto.

Il numero del settimanale di Gossip "Chi" che è uscito oggi, infatti, informa i curiosi dell'avventura professionale che l'argentina starebbe per intraprendere con il marito Stefano, dal quale è ormai inseparabile dopo il ritorno di fiamma della scorsa primavera.

"La notizia della quale si vociferava tempo fa, pare stia prendendo forma: i Rodriguez (Belen e Stefano) starebbero per aprire le porte di casa loro per trasmettere al pubblico le atmosfere che solo in famiglia si possono creare, mostrando momenti di vita privata mai svelati prima", è questa l'indiscrezione che ha riportato la rivista scandalistica e che molti siti stanno riprendendo nelle ultime ore.

Si parla di una sit-com sulla vita privata di Belen Rodriguez

Anche se "Chi" non ha svelato i particolari del progetto al quale starebbero lavorando Belen Rodriguez e suo marito, sembra proprio che nei loro imminenti piani ci sia quello di recitare in una sit-com ispirata alla loro vita di tutti i giorni.

Già qualche tempo fa, infatti, molte riviste di gossip avevano parlato di questa possibilità: da quando sono tornati ufficialmente insieme, infatti i due conduttori non fanno che mostrarsi sui social network felici nell'ambito familiare che hanno ricostruito dopo quasi tre anni di separazione.

L'eventualità che l'argentina e De Martino prendano parte ad un progetto televisivo (oppure da mandare in onda sul web), non sarebbe un ostacolo alla loro carriera sul piccolo schermo: Stefano, ad esempio, in primavera tornerà alla guida di Made in Sud, programma comico di Rai 2 che conduce assieme a Fatima Trotta.

Nell'attesa che inizi una nuova stagione di Tu sì que vales, invece, la showgirl sta tentando di intraprendere un percorso da influencer, soprattutto nell'ambito della cura del corpo e del make-up.

Belen Rodriguez tace sull'accusa di rapina aggravata e lesioni

Un'altra notizia molto diversa che è trapelata in questi giorni su Belen Rodriguez e il marito Stefano, è quella riguardante l'inaspettata svolta che ha avuto il processo che li vede protagonisti per una presunta aggressione a due paparazzi nell'estate del 2012.

La Procura di Latina, infatti, ha rinviato a giudizio i coniugi perché sono spuntati nuovi elementi in aula: la coppia, infatti, ora è accusata di rapina aggravata e lesioni nei confronti dei fotografi che De Martino avrebbe malmenato per cancellare degli scatti fatti di nascosto alla sua dolce metà.

I siti d'informazione hanno fatto sapere che i legali dell'argentina avevano trovato un accordo economico con chi l'ha portata in Tribunale, ma questa novità giudiziaria ha fatto saltare tutto: pare, infatti, che inizierà un nuovo processo a carico dei due presentatori Tv.

I protagonisti di quest'episodio risalente agli inizi del loro amore (la prima vacanza da innamorati a Ponza dopo il tradimento ai danni di Emma Marrone ad Amici), non si sono ancora espressi pubblicamente sull'accaduto.