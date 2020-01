Prosegue l'appuntamento con la longeva e fortunata soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore 4'. Le anticipazioni dell'imminente episodio in onda venerdì 31 gennaio su Rai1, ci raccontano che ci saranno molteplici ed inaspettate novità che sconvolgeranno profondamente le vite dei protagonisti. Infatti, l'attrice Lorena tenterà di sedurre Marcello Barbieri, mentre il Guarnieri (Enrico Oetiker) e Ludovica andranno ad assistere alla registrazione del fotoromanzo.

Nel frattempo, il giovane Rocco (Giancarlo Commare) si preparerà per iniziare a recitare nel fotoromanzo.

A Villa Cattaneo, invece, la signora Silvia riceverà la notizia che il figlio (Alessandro Fella) verrà dimesso presto e ciò le provocherà molta tensione. Infine, Roberta si mostrerà sempre più innamorata di Federico e tenterà di supportarlo durante questo difficile periodo.

Trame 'Il Paradiso delle Signore' del 31 gennaio: Roberta ama ancora il Cattaneo

Gli spoiler della puntata de 'Il Paradiso delle Signore' daily, in onda venerdì 31 gennaio 2020, svelano che prossimamente i coniugi Cattaneo dovranno affrontare momenti complessi.

Infatti, il medico Faraone dirà a Silvia (Marta Richeldi) che presto l'erede lascerà l'ospedale, ma la donna, di fronte alla notizia si mostrerà alquanto preoccupata.

In seguito, il futuro ingegnere Roberta continuerà a ripensare alla relazione d'amore finita per volontà del fratello di Nicoletta. La ragazza si renderà conto di provare un forte sentimento per il fanciullo e vorrà riconquistarlo.

Prossimamente, al grande ed elegante magazzino lombardo inizieranno le riprese del fotoromanzo.

Durante questo periodo, Lorena cercherà di attirare l'attenzione del fratello di Angela. Inoltre, Armando Ferraris comunicherà ad Agnese molteplici novità relative al nipote. Quest'ultimo riuscirà inaspettatamente ad ottenere il ruolo di coprotagonista nel film del Paradiso. Il bel siciliano sorprenderà tutti con il suo nuovo stile.

Ludovica si arrabbierà con la Barbieri

L'imprenditore Riccardo e la compagna Ludovica andranno ad assistere alle riprese del romanzo.

Però, l'ereditiera sarà inconsapevole del fatto che la Barbieri potrebbe essere la nuova commessa della boutique milanese e quindi si arrabbierà molto quando vedrà la ex cameriera al negozio.

La Brancia farà una scenata di gelosia nei confronti del papà di Margherita. Tra i due sembra esserci un buon equilibrio, nonostante l'uomo non abbia mai affermato di essere innamorato della donzella. In attesa delle prossime novità, è possibile rivedere clip e scene della fiction sulla piattaforma online gratuita Raiplay.com.