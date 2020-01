La seconda puntata di C'è Posta per te andrà in onda sabato 18 gennaio, in prima serata su Canale 5. Grande attesa per conoscere gli ospiti speciali del secondo appuntamento che sono stati svelati poche ore fa dal sito 'Witty tv'. In studio, da Maria De Filippi, giungeranno la conduttrice Mara Venier e l'attore turco Can Yaman, divenuto famoso in Italia grazie all'interpretazione di Ferit Aslan in 'Bitter Sweet'. In attesa di scoprire chi avrà la fortuna di incontrare i loro beniamini, ricordiamo che la puntata d'esordio di sabato scorso ha visto C'è posta per te sbaragliare la concorrenza delle altre reti in termini di ascolti, totalizzando uno share del 30,2% ed una media di spettatori di quasi 6 milioni.

Can Yaman è il super ospite della puntata del 18 gennaio

L'attesa per i fan del people show di Maria De Filippi è terminata, dato che alcune ore fa, su 'Witty tv', sono stati pubblicati alcuni video che svelano l'identità dei prossimi ospiti di C'è posta per te. Nella seconda puntata, dunque, farà il suo ingresso in studio l'attore Can Yaman, star della soap rivelazione della scorsa estate 'Bitter sweet'. Dal filmato di anticipazione, si evince come l'attore turco venga accolto calorosamente in studio, acclamato in particolare dal pubblico femminile rimasto affascinato dall'interprete di Ferit Aslan.

Come accaduto per Johnny Depp, anche Can Yaman si presterà a rispondere ad alcune domande della conduttrice, anche se, pare, eviterà quella riguardante la sua vita sentimentale.

Mara Venier attesa nel salotto della De Filippi

In attesa di scoprire chi avrà la fortuna di incontrare l'affascinante Can Yaman, il secondo ospite della puntata del 18 gennaio sarà Mara Venier, attuale conduttrice di Domenica In ed in attesa di presentare la serata finale del prossimo Festival di Sanremo.

La conduttrice veneta torna dunque nel salotto di Maria De Filippi dopo la collaborazione dal 2014 al 2017 a Tu Si Que Vales.

Solo con la messa in onda della puntata, il pubblico scoprirà chi saranno i fortunati destinatari della busta a cui gli ospiti faranno una sorpresa. Nella scorsa puntata, come noto, grande entusiasmo e commozione ha suscitato la presenza dell'attore americano Johnny Depp, il quale ha regalato un sorriso ai due giovanissimi figli di Rosa, rimasti orfani di padre solo un anno fa.

Appuntamento dunque con la seconda puntata di C'è posta per te, sabato 18 gennaio in prima serata su Canale 5, ricordando che, sul sito 'Witty tv', sono disponibili tutte le clip di anticipazione e dove vi è la possibilità di rivedere quanto già andato in onda.