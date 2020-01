Mercoledì 29 gennaio, dalle ore 21:25 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario, storico quiz condotto da Gerry Scotti. Nella puntata odierna il concorrente Enrico Remigi dovrà rispondere alla domanda da un milione di euro, premio massimo previsto nel quiz. Il programma, nato in Inghilterra e arrivato in Italia il 22 maggio del 2000, è un quiz che per anni è stato trasmesso nel preserale. Nel 2011 vi è un calo di interesse verso il programma, che viene così chiuso.

Dopo varie interviste in cui il conduttore esprimeva la sua volontà di riproporre il programma, dal dicembre 2018 Canale 5 ha deciso di mandare in onda una serie di nuove puntate celebrative; visti i buoni ascolti è stata confermata una nuova stagione per il 2020.

Enrico Remigi potrebbe vincere il premio da un milione di euro

Nel corso della puntata di mercoledì 22 gennaio il concorrente Enrico Remigi (manager abruzzese di 30 anni) è riuscito a rispondere a tutte le domande in maniera corretta. L'ultima domanda alla quale ha risposto la scorsa puntata è stata quella da 300 mila euro: per questo la prossima puntata si aprirà con Gerry Scotti che leggerà al giovane concorrente la fatidica domanda da un milione di euro.

Nel caso in cui sbagliasse la risposta, Enrico non tornerebbe a casa a mani vuote ma bensì vincerebbe 150 mila euro. Come raccontato dallo stesso concorrente durante la scorsa puntata, Enrico ha, nonostante la sua giovane età, stravolto completamente la sua vita. Oltre dodici mesi fa l'uomo ha deciso di trasferirsi per lavoro e per amore a Singapore: in questo modo potrà essere più vicino alla sua fidanzata che vive a Bangkok.

Enrico è venuto in Italia appositamente per partecipare al quiz.

Solo in tre nella storia del programma in Italia hanno vinto il massimo premio

Non è la prima volta che Gerry Scotti legge la domanda da un milione di euro, anche se certamente rimane un evento abbastanza raro. In venti anni di programma sono infatti solo sei i concorrenti che sono riusciti a raggiungere l'ultima domanda; di questi, solo tre sono riusciti effettivamente a trionfare.

La prima è stata Francesca Cinelli nel marzo del 2001 (all'epoca i premi erano ancora in lire e il gioco, per questo, si chiamava 'Chi vuol essere miliardario'), seguita da nel 2004 da Davide Pavesi (che riuscì a vincere il milione a soli 22 anni ed è attualmente il più giovane vincitore nella storia del programma). L'ultima concorrente a vincere è stata Michela De Paoli nel 2011; essa, lo scorso anno, è stata ospite di 'Live-Non è la D'Urso' dove ha raccontato di essere senza soldi e senza lavoro a causa di un investimento lavorativo sbagliato.

La puntata di Chi vuol essere milionario del 29 gennaio sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.