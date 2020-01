Secondo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 29 gennaio, continueranno i dubbi in merito alla conoscenza tra Barbara e Marcello. Non si placheranno le polemiche tra Armando, Veronica e Roberta, soprattutto in merito a una dichiarazione dell'Incarnato che riguarderebbe Roberta. Intanto Samuel prosegue la conoscenza con Aurora e Alessia.

U&D, anticipazioni, Armando a Barbara: 'Ti rapporti a persone che non ti piacciono, perché non vuoi creare nulla'

Nella puntata odierna, al centro dello studio, continuerà la discussione in merito alla conoscenza tra Barbara e Marcello. Molti ritengono "falsa" la scelta della dama, lo stesso Armando le dirà: "Ti rapporti a persone che non ti piacciono, perché non vuoi creare nulla".

A proposito di Armando, in studio Veronica chiederà a Roberta se possono parlare nel backstage, senza telecamere, in merito ad alcune dichiarazione che l'Incarnato avrebbe fatto alla Di Padua sull'Ursida.

Tali affermazioni riguarderebbero dei dettagli intimi della relazione tra Veronica e lo stesso Armando

Samuel, invece, sta proseguendo la conoscenza con Aurora e Alessia. Verranno messi in discussione alcuni atteggiamenti del cavaliere, come per esempio non offrire una cena alla propria donna, ma farsela pagare (sarebbe successo con Aurora). L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.