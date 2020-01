Prosegue l’appuntamento con il Reality Show Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini e con la partecipazione di Wanda Nara e Pupo nelle vesti di opinionisti. Le anticipazioni relative all'ottava puntata che verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 31 gennaio 2020, si preannunciano scoppiettanti. Serena Enardu rimetterà piede nella casa più spiata d’Italia per incontrare nuovamente l’ex fidanzato Pago, non ancora a conoscenza della sorpresa. Inoltre, si scoprirà se gli autori del programma prenderanno in considerazione la richiesta del popolo del web, che esige la squalifica di Antonio Zequila.

Il famoso attore 56enne avrebbe pronunciato delle frasi offensive nei confronti di Patrik Ray Pugliese, attualmente a rischio eliminazione con Andrea Montovoli e Rita Rusic.

GFVIP, spoiler 8^ puntata: Pago incontrerà di nuovo l’ex fidanzata Serena

Il 31 gennaio 2020 a partire dalle ore 21:20 i telespettatori potranno seguire un nuovo appuntamento serale del programma Grande Fratello Vip, che ha riaperto i battenti con la sua quarta edizione. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana, si scoprirà chi per volere del pubblico abbandonerà il gioco tra i nominati Patrick Ray Pugliese, Andrea Montovoli e Rita Rusic.

Gli spoiler rivelano in esclusiva che ancora una volta il protagonista della serata sarà Pago, poiché rivedrà la sua ex fidanzata Serena Enardu. Quest’ultima varcherà la porta rossa della casa di Cinecittà, per avere il tanto atteso nuovo confronto con il cantante sardo con cui ha avuto una relazione di circa sette anni. A quanto pare l’ex tronista di Uomini e Donne vorrà avere un ulteriore dialogo con l’uomo che non ha ancora smesso di amare, dopo quanto accaduto in questi giorni.

Il gieffino infatti in confessionale, non ha escluso la possibilità che possa tornare con la 43enne ammettendo che per lui la fiamma non si è ancora spenta. Inoltre, Pago pur essendo rimasto abbastanza colpito nel vedere Serena sofferente per la fine della loro storia d’amore, ha aggiunto di aver paura a tornare con lei. In particolare, il 48enne ha fatto capire chiaramente di non riuscire a fidarsi di Serena, poiché 5 mesi fa gli ha detto di non amarlo più nella nota trasmissione Temptation Island Vip.

Nelle ultime ore, Pacifico è tornato a porsi delle domande sulla sua situazione sentimentale. Il gieffino mentre si trovava in sauna, con alcuni coinquilini ha affermato di non aver mai visto Serena così innamorata e bisognosa di lui. Infine, il cantautore pare aver aperto uno spiraglio verso una probabile riconciliazione con l’ex tronista, affermando che ciò che è successo tra di loro è servito per farli rinascere.

Il popolo web chiede la squalifica di Antonio Zequila dal GFVIP

Nonostante ciò l’opinionista Pupo non crede alla sincerità dell’influencer sarda, dato che nel corso di una puntata del programma si è detto certo che la Enardu voglia ripulirsi la sua immagine, dopo la pessima figura fatta nel reality estivo Mediaset.

Sempre riguardo a ciò che accadrà in diretta televisiva domani sera, Antonio Zequila dopo le frasi poco piacevoli pronunciate nei confronti di Valeria Marini, si troverà ancora una volta al centro delle polemiche. Il concorrente ha scatenato la dura reazione dei fans del GF Vip che hanno chiesto a gran voce la sua squalifica, per essersi lasciato andare a dei commenti inaccettabili verso Patrick seppur detti in modo ironico. Scendendo nel dettaglio il noto attore conosciuto anche come Er mutanda, durante una conversazione con Michele Cucuzza, adirato per essere stato nominato dal Pugliese avrebbe detto: "Dagli un pugno a quel biondo e spaccagli il cranio.

Dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano”.